‘Soy el mejor’ continuará al aire en 2026 y Denisse Angulo busca el premio ITV

Denisse Angulo compite por un reconocimiento con Érika Vélez, Ángela Orellana y Karín Barreiro

El reality ‘Soy el mejor’ de TC Televisión no saldrá del aire en 2026, según confirmó el gerente general Rafael Cuesta. El programa, conducido por Denisse Angulo y Jorge Heredia, cerrará su temporada en diciembre para entrar en una fase de descanso y renovación creativa antes de regresar con nuevos segmentos. Mientras tanto, Angulo compite por el premio ITV como mejor animadora de espacios de concursos, junto a Érika Vélez, Ángela Orellana y Karín Barreiro.

A comienzos de este mes, el gerente general de TC, Rafael Cuesta, comentó a EXPRESIONES que el ciclo finalizará en diciembre y que “revisará los números para tomar la mejor decisión para los televidentes”.

Ante estas declaraciones, varios espacios y páginas de farándula han dado por hecho que el reality saldrá del aire, hasta han señalado una posible fecha de cierre.

La suerte de Denisse

Tras ello, surgieron dudas sobre el futuro de la presentadora Dennise Angulo. A Jorge Heredia lo dejan fuera porque además es parte del elenco del matinal De casa en casa.

Cuesta se refirió nuevamente al tema y aclaró: “El programa termina su temporada, entra en un descanso y en una fase de creatividad para desarrollar nuevos segmentos y mejorar la calidad. Luego vendrá la etapa de preproducción y el regreso al aire. Soy el mejor no va a desaparecer”.

El ciclo del 2025 llegará a su final en diciembre.

Aspira a un galardón

Denisse comenzó en la televisión como chica reality en el reality Combate, donde se dio a conocer. Al poco tiempo pasó a ser presentadora de farándula en Vamos con todo y luego en Pluri TV y Ya es mediodía.

La también deportista (practicó el atletismo) y exreina de belleza (Miss Reef Ecuador 2011 y Miss Sea World 2012 en Perú) es pareja de Miguel Ochoa. Tiene dos hijos, Santiago y Martín.

Compite con Ángela Orellana, Érika Vélez y Karín Barreiro por el premio ITV como mejor animadora de espacios de concursos.

