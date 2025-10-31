Fans de Shakira en Ecuador preparan un homenaje con globos rojos durante Antología

El club oficial Pies Descalzos Ecuador hicieron un llamado a todos los asistentes a que lleven su globo rojo

El club de fans oficial Shakira Pies Descalzos Ecuador alista un fan action especial para las tres presentaciones que la artista colombiana ofrecerá en Quito como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Los conciertos se realizarán los días 8, 9 y 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Qué ponerse para el concierto de Shakira en Quito: outfits para el frío de noviembre Leer más

El regalo de los fans de Ecuador en el concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

De acuerdo con un comunicado difundido por el club, los seguidores están convocados a llevar un globo rojo en forma de corazón para levantarlo cuando la cantante interprete “Antología”. “El Estadio Olímpico se llenará de color. Invitamos a todos los asistentes a participar y mostrar su cariño en este momento tan especial”, indica el mensaje firmado por la agrupación de fans.

Michelle Pozo, representante del club en Ecuador, confirmó que cerca de 40 integrantes se encuentran coordinando actividades previas a los conciertos. “Estamos listos con nuestra bandera y camisetas. También planeamos hacer una chiva antes del show, pero todo depende de cuándo llegue Shakira, porque queremos ir a recibirla al aeropuerto”, comentó a EXPRESIONES.

Los fanáticos de Shakira asistirán de distintas partes de Ecuador para sus tres conciertos en Quito. Cortesía

RELACIONADAS Boom turístico en Quito por los conciertos de Shakira en noviembre de 2025

El grupo cuenta con miembros provenientes de diferentes ciudades del país que asistirán a las tres fechas. “Estamos repartidos entre los tres días de concierto”, agregó Pozo, quien señaló que el entusiasmo entre los seguidores ha crecido ante el regreso de la artista luego de ocho años de ausencia en el país.

Las presentaciones forman parte del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, cuya etapa latinoamericana inició con múltiples fechas agotadas.

Las recomendaciones de Feel the club

Shakira en Ecuador 2025: ¿Aún puedo conseguir entradas para el concierto? Leer más

La productora Feel the club, encargada de la organización local, informó que el ingreso al estadio será únicamente con boletos físicos y advirtió sobre la circulación de entradas falsificadas. Se recomienda a los asistentes adquirir sus tickets en canales oficiales y seguir las normas de seguridad establecidas por el evento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!