Boom turístico en Quito por los conciertos de Shakira en noviembre de 2025

El fenómeno Shakira impulsa el turismo y la economía en Quito

Shakira se presentará en Quito con tres conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Quito se alista para recibir uno de los eventos más esperados del año: los conciertos de Shakira, programados para el 8, 9 y 11 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa. La presentación de la artista colombiana promete no solo encender los escenarios, sino también dinamizar la economía y el turismo de la capital ecuatoriana.

Movimiento económico en Quito por el concierto de Shakira

Desde que se anunció el espectáculo, el impacto ha sido evidente. Las búsquedas de vuelos hacia Quito aumentaron un 55 % en comparación con el año anterior, mientras que las reservas de hospedaje crecieron un 37 %, según datos del sector turístico. Se estima que los visitantes permanecerán entre cuatro y siete días, lo que anticipa un importante movimiento económico en toda la ciudad.

La llegada masiva de turistas generará una ocupación hotelera total en las principales zonas turísticas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), junto con un incremento en los ingresos de restaurantes, bares, comercios y servicios de transporte.

Además, se prevé la creación de empleo temporal y nuevas oportunidades para emprendedores locales vinculados al sector cultural, gastronómico y de entretenimiento.

Crecimiento económico

Entre los principales mercados de origen de visitantes destacan Estados Unidos (41,47 %), España (12,41 %), Colombia (9,49 %) y Ecuador (16,11 % fuera del DMQ). Asimismo, los países con mayor crecimiento en reservas de vuelos hacia la capital son Ecuador, Perú y Brasil, con un incremento promedio del 88 % respecto al año pasado.

El Municipio de Quito trabaja de forma articulada con los organizadores Live Nation y FTC Live, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y ordenada para los asistentes.

Esta coordinación refuerza la imagen de Quito como una capital preparada para recibir espectáculos internacionales de gran formato, posicionándola como un destino turístico y cultural de referencia en la región.

