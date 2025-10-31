Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

concierto de Shakira en Quito
Shakira se presentará en Quito con tres conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa.redes sociales de Shakira

Boom turístico en Quito por los conciertos de Shakira en noviembre de 2025

El fenómeno Shakira impulsa el turismo y la economía en Quito

Quito se alista para recibir uno de los eventos más esperados del año: los conciertos de Shakira, programados para el 8, 9 y 11 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa. La presentación de la artista colombiana promete no solo encender los escenarios, sino también dinamizar la economía y el turismo de la capital ecuatoriana.

Le invitamos a que lea: Mortal accidente en la Ruta Viva pone en duda el plan vial del Municipio de Quito

Movimiento económico  en Quito por el concierto de Shakira 

Desde que se anunció el espectáculo, el impacto ha sido evidente. Las búsquedas de vuelos hacia Quito aumentaron un 55 % en comparación con el año anterior, mientras que las reservas de hospedaje crecieron un 37 %, según datos del sector turístico. Se estima que los visitantes permanecerán entre cuatro y siete días, lo que anticipa un importante movimiento económico en toda la ciudad.

vallas publicitarias en Quito

Polémica en Quito por aprobación de ordenanza que regula las vallas

Leer más

La llegada masiva de turistas generará una ocupación hotelera total en las principales zonas turísticas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), junto con un incremento en los ingresos de restaurantes, bares, comercios y servicios de transporte. 

Además, se prevé la creación de empleo temporal y nuevas oportunidades para emprendedores locales vinculados al sector cultural, gastronómico y de entretenimiento.

Crecimiento económico 

Entre los principales mercados de origen de visitantes destacan Estados Unidos (41,47 %), España (12,41 %), Colombia (9,49 %) y Ecuador (16,11 % fuera del DMQ). Asimismo, los países con mayor crecimiento en reservas de vuelos hacia la capital son Ecuador, Perú y Brasil, con un incremento promedio del 88 % respecto al año pasado.

RELACIONADAS

El Municipio de Quito trabaja de forma articulada con los organizadores Live Nation y FTC Live, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y ordenada para los asistentes. 

Esta coordinación refuerza la imagen de Quito como una capital preparada para recibir espectáculos internacionales de gran formato, posicionándola como un destino turístico y cultural de referencia en la región.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Boom turístico en Quito por los conciertos de Shakira en noviembre de 2025

  2. ‘Stranger Things’: Tráiler oficial de la última temporada revela nuevos detalles

  3. Polémica en Quito por aprobación de ordenanza que regula las vallas

  4. Liga de Quito e Independiente dejan escapar millones por eliminación de finales

  5. Bases militares de EE. UU. en Ecuador: Será en Manta o Salinas, descartan Galápagos

LO MÁS VISTO

  1. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  2. 'Jóvenes al volante': el programa de Noboa para apoyar a deportistas en plena campaña

  3. José Guevara: “Edgar Lama no me paga para hacerme quebrar”

  4. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

  5. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

Te recomendamos