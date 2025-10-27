Shakira en Ecuador 2025: ¿Aún puedo conseguir entradas para el concierto?

La artista colombiana se presentará en Quito los días 8, 9 y 11 de noviembre de 2025

Shakira para el photoshoot de Las mujeres ya no lloran.

Durante semanas, los aullidos de los fans han llenado las redes sociales: ¿quedarán entradas para ver a Shakira en Quito? La artista colombiana, que no pisa el país desde hace 8 años, regresará con tres presentaciones en el Estadio Olímpico Atahualpa, y aunque dos fechas se encuentran agotadas, la productora acaba de habilitar un número muy limitado de boletos adicionales.

Nuevas entradas para Shakira en Ecuador

La cantante se presentará los días 8, 9 y 11 de noviembre de 2025 como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Los boletos disponibles pueden adquirirse únicamente en la web www.feelthetickets.com. Las localidades incluyen zonas como Las mujeres facturan Box, Hips don’t lie Platinum, Antología Golden, Soltera Fan Zone, Palco, Tribuna, Preferencia y General.

Feel the club alerta sobre posibles boletos falsificados

La productora Feel The Club, encargada de la producción local, también alertaron sobre la venta fraudulenta de entradas. “Hemos detectado la circulación de tickets no válidos para este show”, informaron en Instagram. Recalcaron que no se hacen responsables por boletos adquiridos mediante reventa o canales no oficiales.

Entre las modalidades de estafa detectadas figuran la reventa repetida de un mismo ticket digital, la venta de boletos falsificados y la distribución de entradas físicas no oficiales. Por esa razón, el ingreso al concierto será exclusivamente con ticket físico impreso, requisito obligatorio para todos los asistentes.

Además, la organización difundió una lista de objetos prohibidos:

cámaras profesionales, grabadoras, drones, mochilas grandes, alimentos, bebidas, sombrillas, correas metálicas, punteros láser, pirotecnia, trípodes y carteles de gran tamaño. Se recomienda portar solo lo indispensable, verificar la puerta de acceso y seguir las instrucciones del personal de seguridad.

El evento contará con anillos de seguridad, cámaras de vigilancia y cierres viales en los alrededores del estadio. Las personas con discapacidad tendrán un ingreso preferente por la Puerta 4 Sur, donde se habilitará un espacio adaptado.

