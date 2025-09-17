Latin Grammy 2025: Pepe Aguilar y Christian Nodal se enfrentan como suegro y yerno

Bad Bunny encabeza la lista de nominaciones de la vigésima sexta edición de los Latin Grammy

La categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en los Latin Grammy 2025 ha generado especial interés este año. Entre los nominados aparecen Pepe Aguilar y Christian Nodal, suegro y yerno, quienes competirán directamente por el reconocimiento en un apartado marcado históricamente por grandes figuras del regional mexicano.

En esta edición, los trabajos considerados son Mi suerte es ser mexicano de Pepe Aguilar, Alma de reyna 30 Aniversario del Mariachi Reyna de Los Ángeles y ¿Quién + Como Yo? de Christian Nodal.

El Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi reconoce producciones con al menos 51% de material nuevo en el género, acompañado por los instrumentos tradicionales de la música ranchera y el mariachi. Vicente Fernández es el máximo ganador histórico, con ocho premios.

Pepe Aguilar suma hasta ahora cuatro Latin Grammy en esta categoría (2006, 2007, 2012 y 2014). Christian Nodal ha conquistado el galardón en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023). La disputa de este año podría igualar la marca de ambos o mantener la ventaja del intérprete de Mi suerte es ser mexicano.

Las tensiones dentro de la familia Aguilar

La nominación conjunta de suegro y yerno se suma a las recientes controversias familiares que han rodeado a los Aguilar. Majo Aguilar ha preferido mantenerse distante de los conflictos mediáticos y declaró a medios que “lo único que deseo es amor para todos”, cuando fue consultada por los enfrentamientos entre su tío Pepe Aguilar y otros integrantes de la familia.

Mientras tanto, Emiliano Aguilar ha utilizado sus redes sociales para lanzar mensajes indirectos hacia su padre y hermanos, aunque también ha expresado su interés en colaborar musicalmente con su prima Majo.

La presencia de Pepe Aguilar y Christian Nodal en la misma terna promete convertir esta edición en una de las más comentadas, no solo por lo musical, sino también por la dimensión familiar que rodea a los intérpretes.

Bad Bunny lidera las nominaciones

Bad Bunny encabeza la lista de nominaciones de la vigésima sexta edición de los Latin Grammy, anunciadas este miércoles, con un total de doce candidaturas. Le siguen el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con diez menciones cada uno.

El artista puertorriqueño consolidó el alcance de su séptimo álbum, Debí tirar más fotos (DTMF), publicado el pasado 5 de enero, al ingresar en las tres categorías principales: grabación del año, canción del año y álbum del año. En la competencia por el mejor proyecto discográfico del año, Bad Bunny estará frente a Alejandro Sanz, con ¿Y ahora qué?; Rauw Alejandro, con Cosa nuestra; y Gloria Estefan, con Raíces, entre otros.

