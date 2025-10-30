Andrea Bernal vuelve a Ecuador con 'Lunes a Lunes': su regreso a las pantallas

La comunicadora será parte del espacio de opinión semanal De lunes a lunes de Teleamazonas. Seguirá viviendo en Colombia

Después de casi dos décadas, Andrea Bernal (46) vuelve a la pantalla nacional con un renovado proyecto televisivo: 'De lunes a lunes', su espacio de opinión semanal que se transmitirá por Teleamazonas.

Aunque actualmente reside en Colombia, la periodista ha estado viajando constantemente entre Bogotá y Quito para dar forma a este nuevo reto profesional.

Andrea asegura que no dejará de lado sus proyectos internacionales. “El periodismo no tiene fronteras”, afirma.

Considera que el futuro del periodismo está en lo digital

El programa saldrá en vivo los lunes. Permanecerá un par de días a la semana en Quito antes de volver a Colombia, donde continúa con sus compromisos: modera foros, presenta eventos y trabaja como vocera.

Con una trayectoria sólida, ha formado parte de importantes medios como NTN24 —su casa televisiva durante 17 años—, Noticias RCN, La FM y Ecuavisa. Tras su salida de la televisión colombiana, decidió apostar por las redes sociales, convencida de que "el futuro del periodismo está en lo digital".

Quiere dedicarle más tiempo a su hijo

Colombia es un país que considera propio. Hija de padres colombianos, Pilar y Óscar, Andrea tiene doble nacionalidad y ha vivido allí 17 años (el 29 de octubre los cumplió). Además, es madre de Ignacio, su mayor orgullo, un niño de diez años al que desea dedicarle más tiempo antes de que llegue la adolescencia.

En 1998 fue reina de Guayaquil, y en 2023 fue nominada a los Premios India Catalina como Mejor Presentadora de Noticias, reconocimiento que reafirma su impacto internacional. También ha sido moderadora de debates presidenciales organizados por la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Su salto a la televisión colombiana se dio casi por destino. “Mi mamá me contó que se abriría el canal NTN24. Yo trabajaba en Ecuavisa, y sin imaginarlo, me llamaron. Fue difícil decir que no, porque me ofrecieron ser directora y presentadora del noticiero. Pensé que estaría un par de años y volvería a Ecuador... pero la vida tenía otros planes”, recordó en una entrevista pasada.

Una renovación

Hoy, además, lidera el podcast Cuéntate algo, junto a Marcela Vélez, quien sale desde Londres. Para Andrea, volver a la televisión ecuatoriana es mucho más que un regreso: es un nuevo comienzo, fresco y lleno de propósito.

