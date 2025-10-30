Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Andrea Bernal
La comunicadora Andrea Bernal tiene 46 años.Instagram de Andrea Bernal.

Andrea Bernal vuelve a Ecuador con 'Lunes a Lunes': su regreso a las pantallas

La comunicadora será parte del espacio de opinión semanal De lunes a lunes de Teleamazonas. Seguirá viviendo en Colombia

Después de casi dos décadas, Andrea Bernal (46) vuelve a la pantalla nacional con un renovado proyecto televisivo: 'De lunes a lunes', su espacio de opinión semanal que se transmitirá por Teleamazonas.

Aunque actualmente reside en Colombia, la periodista ha estado viajando constantemente entre Bogotá y Quito para dar forma a este nuevo reto profesional. 

(Te invitamos a leer:  Reina de Guayaquil 2025: Las 16 candidatas fueron presentadas)

Andrea asegura que no dejará de lado sus proyectos internacionales. “El periodismo no tiene fronteras”, afirma.

Considera que el futuro del periodismo está en lo digital

Paloma Fiuza

Paloma Fiuza está nuevamente sola

Leer más

El programa saldrá en vivo los lunes. Permanecerá un par de días a la semana en Quito antes de volver a Colombia, donde continúa con sus compromisos: modera foros, presenta eventos y trabaja como vocera.

Con una trayectoria sólida, ha formado parte de importantes medios como NTN24 —su casa televisiva durante 17 años—, Noticias RCN, La FM y Ecuavisa. Tras su salida de la televisión colombiana, decidió apostar por las redes sociales, convencida de que "el futuro del periodismo está en lo digital".

Quiere dedicarle más tiempo a su hijo

Colombia es un país que considera propio. Hija de padres colombianos, Pilar y Óscar, Andrea tiene doble nacionalidad y ha vivido allí 17 años (el 29 de octubre los cumplió). Además, es madre de Ignacio, su mayor orgullo, un niño de diez años al que desea dedicarle más tiempo antes de que llegue la adolescencia.

En 1998 fue reina de Guayaquil, y en 2023 fue nominada a los Premios India Catalina como Mejor Presentadora de Noticias, reconocimiento que reafirma su impacto internacional. También ha sido moderadora de debates presidenciales organizados por la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Su salto a la televisión colombiana se dio casi por destino. “Mi mamá me contó que se abriría el canal  NTN24. Yo trabajaba en Ecuavisa, y sin imaginarlo, me llamaron. Fue difícil decir que no, porque me ofrecieron ser directora y presentadora del noticiero. Pensé que estaría un par de años y volvería a Ecuador... pero la vida tenía otros planes”, recordó en una entrevista pasada.

Una renovación

Hoy, además, lidera el podcast Cuéntate algo, junto a Marcela Vélez, quien sale desde Londres. Para Andrea, volver a la televisión ecuatoriana es mucho más que un regreso: es un nuevo comienzo, fresco y lleno de propósito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Grupo de juristas apoya nueva Constitución: Un exministro entre los firmantes

  2. Imbabura vs Chacaritas EN VIVO: Hora y canales dónde ver el partido de la Serie B

  3. Jabonería Wilson pasa a ser parte de la multinacional Alicorp Inversiones S.A.

  4. Protección de datos en Ecuador: aprendizajes del congreso Data Privacy Sunset

  5. Correa anuncia expulsión de concejalas RC5 que votaron contra Miriam Castro

LO MÁS VISTO

  1. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

  2. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  3. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  4. Rescate exitoso de trabajadores de ECUA TV secuestrados en Los Ríos

  5. Fernando Cornejo: los cuatro cargos que ocupa en el Municipio de Guayaquil

Te recomendamos