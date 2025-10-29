Expreso
Paloma Fiuza
La brasileña Paloma Fiuza.Instagram Paloma Fiuza

Paloma Fiuza está nuevamente sola

La expresentadora de Vamos con todo terminó su relación con el cantante uruguayo Tomi Narbondo

Paloma Fiuza cierra un capítulo sentimental. La brasileña, actual participante del reality El Internado, terminó su relación con el cantante uruguayo Tomi Narbondo, con quien mantuvo un romance de poco más de dos años.

La ruptura fue de mutuo acuerdo, motivada por la incompatibilidad de sus proyectos personales y profesionales.

A sus 41 años, ella está enfocada en nuevos retos laborales en Chile y Perú, mientras que Tomi (once años menor) impulsa su carrera musical en Colombia y Panamá. La distancia y los compromisos de ambos pesaron más que el amor. Fuentes cercanas aseguran que no hubo conflictos ni infidelidad.

Aun así, la expresentadora del desaparecido Vamos con todo no ha ocultado la tristeza que le ha generado el fin de su romance, aunque ha optado por mantener una actitud positiva.

Sin habilidades culinarias

Esta relación nació en 2023, durante su paso por el reality Esto es guerra. Al principio negaron cualquier vínculo, pero poco después lo confirmaron, desafiando las críticas por la diferencia de edad. Incluso celebraron su primer año en mayo de 2024, bromeando sobre los once años que los separaban.

Paloma vive una nueva etapa en El Internado, un formato de convivencia y cocina donde ya protagonizó momentos emotivos. En uno de los episodios, no pudo contener las lágrimas tras recibir duros comentarios del exigente jurado, integrado por el chef peruano Luciano Mazzetti, el español Pablo Albuerne y el francés Yann Yvin.

Ella obtuvo popularidad por haber participado en reality shows y programas juveniles internacionales, y por haber integrado los grupos musicales Porto Seguro y Exporto Brasil. En Ecuador, tuvo una relación sentimental con el futbolista Iván Kaviedes. En 2013, se casó con el peruano Jenko del Río, de quien se divorció en 2015.

