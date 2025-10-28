Expreso
Emma Guerrero.
La actriz Emma Guerrero.Instagram Emma Guerrero

Emma Guerrero llama perdedor al padre de sus hijos

La actriz fue cuestionada por sus declaraciones en un pódcast. Gente del medio opina

La actriz Emma Guerrero nuevamente encendió las redes sociales tras sus declaraciones en el pódcast de Carolina Plaza y Gigi Mieles, donde habló sobre el padre de sus hijos, Fernando Zúñiga. “Si yo pudiera cambiarles de padre a mis hijos, para que no sea un hombre perdedor, lo haría”, manifestó.

Un comentario que muchos consideran desafortunado. En toda relación hay diferencias económicas, emocionales o por infidelidades, pero exponerlas públicamente termina por dejar mal a quien lo hace. Además, esos videos y declaraciones quedarán en internet y algún día los verán sus hijos, Luciana y Emmanuel.

Fernando la apoyó cuando se filtraron sus videos íntimos, un escándalo mediático del que pocos hombres habrían salido airosos.

Incluso soportó muchas burlas. En ese entonces eran novios, luego se casaron. Si tan “perdedor” era, ¿por qué formar una familia con él?

Rafaella Pimentel.

El novio de Rafaella Pimentel tiene el visto bueno de su padre

Si su intención era aconsejar a las jóvenes, no lo logró. Habría bastado con decir que se debe elegir bien a la pareja, aunque todos sabemos que el amor pocas veces escucha razones.

Opiniones...

El comunicador Stalin Ramos opinó: “Comentarios como esos nacen del dolor y el resentimiento. Lástima que después del apoyo que recibió de él, ahora se convierta en victimario. Es fácil decir que quisiera cambiar al padre de sus hijos, lo difícil fue no ver antes que no era el indicado. Lo peor es que Emma estaba en un buen momento de su carrera y esta nueva polémica opaca lo que había logrado como actriz y creadora de contenido”.

Por su parte, la expresentadora Gabriela Pazmiño Yépez, madre de tres hijos que crio sola, expresó: “Tal vez intentó decir que hay que saber elegir al padre de nuestros hijos. La vida enseña eso, pero cuando nos enamoramos no pensamos. No vale arrepentirse, ya está hecho. A los padres de nuestros hijos no los podemos cambiar”.

En este caso, más que sumar, restaron las palabras de Emma.

