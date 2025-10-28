Cristian Castro se animó a una 'pichanguita' con sus fans en Perú

El club de fans de Cristian Castro puso a prueba las habilidades del cantante con el balón en un partido amistoso de fútbol

El cantante mexicano Cristian Castro aprovechó su Hits Tour 2025 para aterrizar en Perú y tomarse una breve pausa de su agenda musical, participando en un partido amistoso de fútbol conocido como 'pichanguita'. El encuentro fue organizado por su club de fans y permitió una interacción cercana con el artista.

La celebridad de 50 años llegó acompañado de su pareja y un equipo de seguridad, pero no dudó en lucir la camiseta blanquirroja de la selección peruana, junto con shorts y zapatos deportivos.

Las participantes eran, en su mayoría, mujeres que vistieron camisetas deportivas de colores como amarillo, naranja y verde. Incluso hubo espectadores, entre ellos vecinos y medios de comunicación, que capturaron el momento.

El juego se realizó en el marco de su gira por el país y antes de su concierto en Lima al día siguiente. Castro llegó a Perú para el show del 24 de octubre, donde presentó éxitos como Azul y Lloran las rosas, además de incluir sorpresas como mariachis, corridos, cumbias y hasta reguetón.

¿Cómo se desarrolló el partido?

Los equipos participantes se dividieron en dos grupos: por un lado, Amor Total y, por el otro, un grupo femenino autodenominado Las Rebeldes de Cristian (nombre que el propio Castro les dio). El objetivo del partido era crear un momento de cercanía con el artista.

Cristian corría tras la pelota, anotaba goles y los celebraba entre abrazos y fotos. Muchos momentos divertidos quedaron registrados en video, en el que se ve al cantante intentando una jugada que termina en una patada al aire, reflejando que sus dotes musicales superan a los deportivos.

Aun así, la estrella logró anotar seis goles válidos, lo que lo llevó a autodenominarse “el goleador”, título que defendió hasta el final del encuentro. Entre comentarios espontáneos sobre el clima y la firma de autógrafos, el momento se vivió como una experiencia cercana y alegre con la celebridad.

Al final, se despidió entre aplausos, repitiendo una y otra vez su amor por el país: “Mi amor es Perú. Mi amor es Lima, Cusco... En algún momento la visita va a ser permanente”. Con esas palabras, Cristian cerró el día junto a sus fans.

