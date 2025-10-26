Expreso
Rafaella Pimentel.
Rafaella Pimentel con sus padres, Xavier Pimentel y Carolina Jaume.Cortesía

El novio de Rafaella Pimentel tiene el visto bueno de su padre

El presentador Xavier Pimentel dice que su hija se siente feliz

Rafaella, la hija de Xavier Pimentel y Carolina Jaume, parece haber encontrado el amor. Su corazón late por Alejandro, un chico que ha conquistado su atención y que ya cuenta con el visto bueno de su progenitor.

“Ya es una mujer de 18 años, está en esa etapa de querer volar, se enamoró y se siente feliz. Yo la apoyo”, comentó Xavier, quien asume con humor su nuevo papel de suegro.

(Te invitamos a leer:  La Flaca se reencuentra con sus amigas Érika Vélez y Jennifer Graham en Guayaquil)

Siempre pendiente de su hija

El presentador y actor asegura que, aunque es un padre relajado, siempre está pendiente de su única hija, a quien considera su consentida. "Gracias a Dios, converso mucho con Rafaella".

Xavier ha preferido el bajo perfil, mientras que Carolina no pierde la oportunidad de ser mediática y comparte su vida con su hijo Alonso, fruto de su relación con Allan Zenck. Carolina y Xavier se separaron en 2008.

En una reciente entrevista él comentó que mantiene una relación (Odile) desde hace cuatro meses. “No descarto volver a casarme".

Amigo de Sarah Gabriela

Rafaella culminará sus estudios secundarios en febrero de 2026 y ya tiene en la mira su próximo gran paso: viajar a Italia para continuar su formación académica. Tiene inter´és en la Psicología.

Es muy amiga de Sarah Gabriela Alarcón, hija de Gabriela Pazmiño Yépez. Ellas compartieron en Soy el mejor, reality de TC. Sarah es amiga de Alejandro.

