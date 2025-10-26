El novio de Rafaella Pimentel tiene el visto bueno de su padre

El presentador Xavier Pimentel dice que su hija se siente feliz

Rafaella, la hija de Xavier Pimentel y Carolina Jaume, parece haber encontrado el amor. Su corazón late por Alejandro, un chico que ha conquistado su atención y que ya cuenta con el visto bueno de su progenitor.

“Ya es una mujer de 18 años, está en esa etapa de querer volar, se enamoró y se siente feliz. Yo la apoyo”, comentó Xavier, quien asume con humor su nuevo papel de suegro.

Siempre pendiente de su hija

El presentador y actor asegura que, aunque es un padre relajado, siempre está pendiente de su única hija, a quien considera su consentida. "Gracias a Dios, converso mucho con Rafaella".

Xavier ha preferido el bajo perfil, mientras que Carolina no pierde la oportunidad de ser mediática y comparte su vida con su hijo Alonso, fruto de su relación con Allan Zenck. Carolina y Xavier se separaron en 2008.

En una reciente entrevista él comentó que mantiene una relación (Odile) desde hace cuatro meses. “No descarto volver a casarme".

Amigo de Sarah Gabriela

Rafaella culminará sus estudios secundarios en febrero de 2026 y ya tiene en la mira su próximo gran paso: viajar a Italia para continuar su formación académica. Tiene inter´és en la Psicología.

Es muy amiga de Sarah Gabriela Alarcón, hija de Gabriela Pazmiño Yépez. Ellas compartieron en Soy el mejor, reality de TC. Sarah es amiga de Alejandro.

