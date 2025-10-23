'Huevos Fritos', la mezcla perfecta de amistad y autenticidad

Diego Spotorno, Danilo Rosero, Andrés Pellacini y Xavier Pimentel son los integrantes de este divertido espacio digital

En 2017, antes de la pandemia, Huevos fritos nació en radio La Prensa. Luego pasó por Hit y Centro. En ese entonces, el programa estaba integrado por Danilo Rosero, el fallecido Efraín Ruales, Daniel Zea y Juan Carlos Román.

Con el tiempo, el formato evolucionó. Actualmente lo conforman Andrés Pellacini, Xavier Pimentel, Diego Spotorno y Danilo, quien además es el propietario de Armonía TV, el canal digital que transmite el espacio los lunes y jueves a las 19:00.

El cantante, de 46 años, recuerda que un día se dio cuenta de que no existían producciones hechas solo por hombres que no fueran deportivas. “En México había Miembros al aire, de Televisa. Conversé con Efra y le pregunté si le gustaría hacer radio. Respondió que le encantaría decir lo que en televisión no se puede. Somos amigos que nos reunimos a conversar, cada quien da su punto de vista. Somos reales, eso es lo que gusta”, afirma.

Se llaman 'huevos' porque son hombres

El nombre Huevos fritos surgió con humor: ‘huevos’ porque son hombres, y ‘fritos’ porque, según ellos, están un poco locos. En las entrevistas, para evitar largas explicaciones, prefieren decir que el programa se llama así porque a todos les gustan los huevos fritos.

Mimo Cava “evoluciona favorablemente”, confirma Prisca Bustamante Leer más

Así los come Danilo, quien añade entre risas que “los huevos fritos pegan con todo”.

La amistad entre ellos es evidente. Tanto al frente como detrás de las cámaras, la complicidad, las risas y las ocurrencias fluyen con naturalidad.

Danilo es el líder del grupo. ¿Cómo lidia con tres temperamentos diferentes?

Es una lucha diaria (risas). Cuando estamos frente a la pantalla, surge la magia. Todos tenemos la experiencia de muchos años en medios. Nos llevamos súper bien, pero cada quien tiene otras actividades. Estoy enfocado en el canal. Se hacen producciones para otros. Básicamente es una productora. A través de Diego conocí a Xavier y a Andrés, quienes estaban en pleno apogeo de la serie Solteros sin compromiso.

¿Quién es el más difícil de lidiar o controlar?

Creo que Xavier, pero no porque sea el más complicado, sino porque tiene muchos compromisos y eso a veces complica las grabaciones. Andrés tiene fama de ser difícil, pero con su familia (esposa e hijos) es otra persona.

(Te invitamos a leer: Ren Kai llora la muerte de su hermano menor: “Daría mi vida por tenerte otra vez”)

La música la ha dejado a un lado…

Quiero volver a la música. Tengo algunas canciones. Solo me falta ingresar al estudio y grabarlas. Eso también implica presentaciones, viajes, promoción…

¿Considera que está en otra etapa de su vida y carrera?

Así es. Debo enfocarme en otras fuentes de ingreso. Las grabaciones son divertidas y espontáneas. El ambiente laboral es muy agradable y no hay horarios fijos. A esta edad, eso es importante para la salud mental y física.

El fin del 2025 está a la vuelta de la esquina.

Para el día de las brujas, los chicos y yo nos disfrazaremos. Contaremos historias de terror, cada uno conoce alguna. Para Navidad nos reunimos con la gente del canal y compartimos un almuerzo. Seguramente prepararemos un especial navideño. Y para fin de año, un programa en vivo.

La mayoría de los hombres a su edad ya están casados...

Tal vez en 2026 pase a ‘mejor vida’ (risas). Paola (Andrade) y yo ya llevamos cuatro años.

"Somos una fórmula difícil de conseguir"

El presentador Andrés Pellacini (51) lleva menos de un año en Huevos fritos y comparte junto a Gustavo Navarro el programa Mucho que contar, en Diblu.

¿Ya no le interesa la televisión abierta?

No tiene nada para mí. Me gustan mucho más estos formatos, porque tengo el control de los contenidos. La televisión, en lugar de avanzar, ha retrocedido. Creo que los dueños de los canales no saben de televisión. Saben cómo hacer noticieros, pero las series siguen siendo las mismas. En este espacio me siento relajado y la gente nos ve mucho.

Gaby Díaz extrañaba a Carlos Luis Andrade y se fue a Bogotá Leer más

¿Qué ha logrado mantenerlos unidos?

Una fórmula difícil de conseguir. Somos amigos desde hace muchos años, tenemos un gran nivel de confianza y mucha historia en común. Todos somos talentosos y conocidos. A veces discutimos, pero pasa. Todo se siente orgánico y real. Aunque no se puede negar que internet se ha sobrepoblado de gente sin experiencia ni talento, que recurre a lo básico y no aporta nada. Caen en el insulto. Ahora todos son influencers. Hay algunas chicas que se creen empresarias porque tienen OnlyFans, pero lo que son es otra cosa.

¿Cuál cree que es su aporte?

Ser yo mismo. Mis opiniones no son populares. Huevos fritos me ha dado un gran acercamiento con el público. Los pelados me piden fotos, y creo que este programa es mi otro Solteros sin compromiso, una serie que vio otra generación.

Daniel Zea, Danilo Rosero, Juan Carlos Román y Efraín Ruales, los primeros presentadores.. Cortesía

Andrés es uno de sus mejores amigos

El presentador Diego Spotorno (50) regresó a En contacto en junio. Además, es el protagonista de la telenovela Los García.

“Me llamaron para ser parte de Huevos fritos en la radio, pero ahí quedó. Nunca se concretó. Creo que porque Efraín Ruales entonces era más famoso”, cuenta entre risas.

¿Usted mantiene una estrecha relación con Andrés Pellacini?

Con Andy nos conocemos desde niños. Mi madre se llama Sonia y la suya también. Somos prácticamente del mismo entorno. Jugábamos juntos. Siempre ha existido un cariño mutuo. Ambos tenemos un humor negro. En cambio, Xavier me salvó de que me robaran la bicicleta en Urdesa. Ya era famoso; yo todavía no estaba en televisión. A los 25 años, más o menos, me hice amigo de Danilo y lo llevamos a Solteros. Fue la peor actuación. Así nació la amistad de todos.

En una ocasión dijo que a los 50 ya no aceptaría consejos.

Ya no los acepto. Estoy a diez años de ir en pijama al Policentro. Aunque si es un buen consejo, lo aceptaría.

Hablando de huevos, ¿cómo los prefiere comer?

De todas las formas. La que menos me gusta es en tortilla. Me encantan los benedictinos.

A diferencia de sus compañeros, es el único que, además, forma parte de un matinal en señal abierta.

Aunque siento que nunca me fui, ocurre algo raro: siento que cambió el entorno, hay otra dinámica. Con Gaby Díaz nunca había trabajado. Con Henry Bustamante hubo una conexión instantánea. Con Dora West compartimos en El secreto de Toño Palomino.

Con Ecuavisa solamente firmó un contrato inicial por tres meses…

Ya no es como antes. Firmé nuevamente por lo que queda del año. En 2026 firmaré otro por un año. Creo que, más que nada, fue para ver si me adaptaba o no.

"Tampoco existen los espacios en la TV abierta"

El presentador, actor, director, libretista y ahora comunicador Xavier Pimentel ocupó el lugar de Efraín cuando, por sus diferentes compromisos laborales, este se retiró de Huevos fritos, entonces en radio Hit.

Ha hecho de todo y lo que ha querido en televisión. ¿Le hace falta estar en un canal de señal abierta?

Para nada. Tampoco existen los espacios. Ahora solo hay una producción apoyada en los reality shows y en franquicias. Esa fue una etapa de aprendizaje, se dio una evolución. Ahora estoy en la comunicación y la publicidad. Fui empírico, pero con experiencia. A los 54 años inicié la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UTPL. Nunca es tarde. Soy gestor de Comunicación Social de la Prefectura.

Tampoco le pagarían lo que antes ganaban los talentos…

Jamás. Entonces los productos funcionaban y los canales, no solo uno, hacían buenos contenidos.

¿Con quién mejor se lleva?

Huevos fritos es mi catarsis semanal de ese huracán que es la comunicación política. Me desestreso. Es la excusa perfecta para verme con buenos amigos, aunque nos hemos peleado y nos hemos mandado al diablo. Con el que más hablo es con Danilo. Andrés contesta cuando le da la gana, y Diego nunca (risas). De cierta forma, fuimos pioneros en este formato. Tengo 54 años, soy el mayor, por eso me dicen ‘viejo’.

Son amigos desde hace años. Juan Pablo Castillo

En lo personal, ¿su corazón no está cerrado al amor?

Mantengo una relación (Odile) desde hace cuatro meses. No descarto volver a casarme.

¿Cómo torea las mediáticas situaciones que vive su exesposa Carolina Jaume, sobre todo porque es la madre de su hija?

Prefiero respetar, así me manejo yo. También quiero que me respeten. Gracias a Dios, converso mucho con Rafaella. La clave de la felicidad es que lo que hacen los demás no te afecte. Creo que iré directo al cielo (risas).

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ