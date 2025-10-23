Ren Kai llora la muerte de su hermano menor: “Daría mi vida por tenerte otra vez”

El cantante ecuatoriano lamentó la muerte de su hermano de 20 años con una carta llena de amor y gratitud

Ren Kai compartió un emotivo mensaje en Instagram para despedir a su hermano menor, Ren Liang, a quien describió como su “ángel más extraordinario”.

El cantante ecuatoriano de ascendencia china, Ren Kai, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Su hermano menor, Ren Liang, falleció a los 20 años, la mañana del jueves 23 de octubre. La noticia la compartió el propio artista a través de una emotiva publicación en Instagram, donde expresó su tristeza y el profundo amor que sentía por quien llamó su “ángel más extraordinario”.

Un adiós lleno de amor y gratitud

En el texto titulado “La alegría de mis días”, Ren Kai recordó la llegada de su hermano como una bendición: “Desde que tengo uso de razón, siempre pedí tener un hermano. Mi mamá lo intentó incansablemente, y el 18 de enero de 2005 llegó a nuestras vidas el ángel más extraordinario: Ren Liang (persona brillante). ¡Sí que iluminaste nuestras vidas!”.

Con palabras cargadas de nostalgia, el intérprete rememoró la energía, el humor y la inteligencia de su hermano: “Trajiste alegría, risas, tu humor e inteligencia única —aunque a veces con el ceño fruncido—, y cada día nos sorprendías con tus dones y tu forma tan especial de ser. ¡Cuánto nos había bendecido Dios!”.

También destacó la fortaleza de Ren Liang, quien enfrentó diversas complicaciones de salud y una discapacidad visual sin perder su espíritu: “Ore tantas veces para verte saludable, brillando en lo que eligieras hacer, porque incluso con tu discapacidad visual jamás dejaste de asombrarnos. ¡Cuánto te admiraba!”.

“Hoy envidio a Dios por tenerte con Él”

El mensaje se vuelve desgarrador cuando el cantante describe el momento en que recibió la noticia de su partida: “Y un día, lo que más temía se hizo realidad: recibir esa llamada… y enterarme de que te habías ido. No sabes cuánto me duele. ¿Por qué me dejaste? Mi Gang Ching Gun, mi Wu Xi Wu, cuánto te voy a extrañar. Cuánto extrañaré tu voz diciéndome ‘ñaño, te amo’. Daría mi vida por tenerte un rato más”.

Ñusta, Yilda y Ren Kai: Pop entre kichwa y español Leer más

Ren Kai cerró su mensaje con una frase que conmovió a miles de sus seguidores:

“Hoy envidio a Dios por tenerte con Él. ¿Será que algún día se le acaba la paciencia y te nos devuelve? Hasta entonces, mi ñañito, me encargaré de que tus futuros sobrinos sepan lo increíble que eras y lo profundamente importante que fuiste para mi vida”.

El artista regresó desde China para acompañar a su familia en el velorio de su hermano, que se realiza en la sala La Fe del Parque de la Paz, en el sector de La Aurora. El sepelio está previsto para este viernes 24 de octubre a las 12:00 en el mismo lugar.

Tras conocerse la noticia, colegas y figuras del medio artístico han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo al cantante, quien regresó desde China para acompañar a su familia en este momento de duelo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ