Expreso Playlist: Naíza presenta en España su nuevo sencillo

Naíza y Paulina Aguirre llevan la música ecuatoriana al mundo con nuevos lanzamientos y colaboraciones globales.

El mapa sonoro del pop ecuatoriano se expande esta semana con dos movimientos que cruzan fronteras: mientras Naíza redefine su sonido desde Nashville y preparaba su debut en la Puerta del Sol de Madrid, Paulina Aguirre proyecta su voz hasta el universo de Batman Azteca: Choque de Imperios junto a Taboo de Black Eyed Peas.

Dos lanzamientos distintos que, desde la industria global, reafirman la presencia femenina ecuatoriana en la nueva escena latinoamericana.

¿Quién va a matar a Cupido? (Naíza)

Naiza continúa su expansión global con el estreno de ¿Quién va a matar a Cupido?, un sencillo que marca una nueva etapa en su carrera y cuestiona el mito del amor ideal. La canción fue creada en Nashville, Tennessee, junto a la cantautora Luisette Guerrero y el productor Gio Fernández, reconocidos por su trabajo en la escena latina y estadounidense.

Este lanzamiento es la continuación a NTP x Mí y forma parte del próximo EP de la artista ecuatoriana, quien tuvo una presentación histórica en su carrera en la ciudad de Madrid.

El 12 de octubre, Naiza compartió escenario con Gloria Estefan, Miranda y Babasónicos en la Puerta del Sol, llevando la representación musical de Ecuador a uno de los escenarios más relevantes de España.

El videoclip, grabado en Guayaquil, incluye la participación de Ren Kai y presenta una narrativa visual que refuerza la propuesta conceptual del tema. ¿Quién va a matar a Cupido? ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Mexica Tauhit (Paulina Aguirre)

La cantautora ecuatoriana Paulina Aguirre, ganadora del Latin Grammy, participa en Mexica Tauhit, la canción principal del proyecto animado Batman Azteca: Choque de Imperios. El tema, interpretado junto a Taboo, miembro de Black Eyed Peas, acompaña los créditos finales de la producción dirigida por Juan Meza-León.

Mexica Tauhit combina ritmos urbanos y sonoridades tradicionales mesoamericanas, en una propuesta que busca resaltar la identidad indígena y el orgullo cultural desde una perspectiva contemporánea. La obra se enmarca en la expansión de las narrativas latinoamericanas dentro de la industria audiovisual internacional.

“Estas colaboraciones representan un honor y una responsabilidad: llevar la música latina y nuestras raíces a nuevas audiencias, desde los más pequeños hasta los amantes del arte y la cultura”, señaló Aguirre al referirse a su trabajo en el proyecto.

Con esta participación, la artista reafirma su presencia en producciones globales que integran la diversidad cultural de la región en nuevos formatos narrativos.

