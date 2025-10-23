Mimo Cava “evoluciona favorablemente”, confirma Prisca Bustamante

El actor se mantiene en la clínica desde el lunes 20 de octubre. Su familia y amigos están junto a él

El querido actor Mimo Cava (68), cuyo verdadero nombre es Diómedes Olmedo Vaca Camino, se encuentra hospitalizado en la clínica Alcívar. Su esposa, Rosa Luna, contó a EXPRESIONES que el intérprete está internado desde el lunes 20 de octubre. “Le están haciendo transfusiones de sangre porque perdió mucha debido a llagas en el estómago. Es hipertenso y diabético. Llegó en un estado delicado, pero está evolucionando”, expresó.

"Mimo es un hombre solidario"

A Mimo Cava se lo recuerda por su participación en la serie Tal para cual, junto a Prisca Bustamante y Azucena Mora. Prisca mencionó con cariño los años compartidos: “Fui a visitarlo el miércoles 22, pero no pude verlo. El jueves en la mañana recibí la buena noticia de que está mejorando. Creo que va a salir o ya salió de UCI, debe hacer terapias respiratorias. Se ha pedido oraciones para que Dios le dé la fuerza necesaria para superar esta crisis.

Cuando trabajamos juntos, Mimo y Azucena eran los experimentados; yo era la nueva. Me apoyaron mucho. Aunque no nos vemos seguido, la amistad sigue intacta. Él siempre ha sido solidario. Por asuntos de salud, Azucena ha recibido algunas terapias, a veces Mimo la llevaba. Es de las personas que cuando se le pide ayuda, no lo piensa dos veces. Esperamos que se recupere y vuelva a disfrutar de la vida”.

Tal para cual, emitida por Ecuavisa en 1991 y escrita por Jaime Chonillo, narraba las vivencias de Don Bolo (Mimo), Doña Bacha (Prisca) y su asistenta Petita Pacheco (Azucena).

“Lo conozco desde 1987. Primero lo vi en comerciales y luego trabajamos juntos. Como muchos colegas, me uno en oración. Es una gran persona y deseo su pronta recuperación”, manifestó Chonillo.

El actor sufre mucho cuando no hay recursos

El actor y director Andrés Garzón reflexionó: “La edad y las enfermedades golpean en algún momento. El artista sufre mucho cuando no hay recursos para los gastos médicos. Lamento profundamente lo ocurrido. Compartimos el mismo oficio y siempre existió respeto mutuo. Compartimos escenario de manera distinta. Lo más cercano fue cuando interpretó a un verdulero que pretendía a Lupita (Amparo Guillén) en Mis adorables entenados".

Mimo Cava inició su carrera a los 9 años en el programa infantil La escuelita cómica del maestro Lechuga. Estudió hasta quinto año de Medicina, pero el arte pudo más. Por sugerencia del empresario Francisco Falquez, acortó su nombre y por ello adoptó su seudónimo.

Quiso ser médico y trabajó en la Defensa Civil

Participó en Samba Kanuta, Manzana 12, Tres familias, y la telenovela Sharon, La Hechicera. Además, fue miembro activo de la Defensa Civil desde los 18 años, ayudando en los desastres del fenómeno de El Niño en 1987 y 1992, donde llegó a tener el grado de Comandante.

Garzón recordó con admiración: “A veces dejaba sus labores en la Defensa Civil para grabar. Siempre fue un ejemplo de compromiso y entrega”.

Familiares, colegas y admiradores esperan su pronta recuperación, aferrándose al cariño que el público siempre le ha demostrado.

