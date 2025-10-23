Ricardo Montaner sobre su retiro: "Me di cuenta de que no valía la pena la fama"

Ricardo Montaner volvió a reflexionar sobre la decisión que marcó una nueva etapa en su vida

A dos años de haberse despedido de los escenarios, Ricardo Montaner volvió a reflexionar sobre la decisión que marcó una nueva etapa en su vida. A través de una publicación en sus redes sociales, el intérprete compartió con sus seguidores los motivos personales que lo llevaron a dar un paso al costado en su carrera artística.

RELACIONADAS Montaner lanza la segunda parte de su álbum de éxitos

“Decidí parar, el día que empezaron a partir al cielo mis amigos, me di cuenta que no valía la pena la vorágine y la velocidad, la fama y la popularidad”, escribió el cantante. En su mensaje añadió: “Decidí parar y mirar a mi costado y ver cuál era mi saldo... Y ahí estaban todos ellos, los míos, los que me tomaron la mano cuando tambaleaba, los que esperaron cada vez que volvía y me despidieron con lágrimas cuando partía... sí, otra vez partía”. Finalmente concluyó: “Decidí parar por eso, porque no quería no llegar a tiempo para el te quiero”.

Montaner, quien hoy disfruta de su vida familiar junto a Marlene Rodríguez, compartió también un mensaje dedicado a su esposa por su cumpleaños 61. En una fotografía tomada durante sus vacaciones, escribió: “Feliz pre cumpleaños. Te celebro todos los días”. En otra imagen, a bordo de un yate, agregó: “Primero lo primero, dar gracias al Señor por esta vida que te regaló”. El mensaje culminó con un gesto cómplice: “Yo, espiando tu conversación. Feliz cumple, amada mía”.

Ricardo Montaner, a lo Taylor Swift, presenta sus reversiones Leer más

La música sigue siendo parte de su vida

Ricardo Montaner ha presentado reversiones de sus temas clásicos como ‘Yo que te amé’, lanzado originalmente en 1986. El artista explicó que esta reinterpretación busca conectar con la nostalgia y rendir homenaje al amor, con una propuesta sonora más madura y cercana al rock.

“Me llena de felicidad presentarles esta nueva versión, grabada con mi voz actual y un sonido mejorado que promete revivir los sentimientos más profundos”, expresó Montaner. La canción está acompañada por imágenes de su historia junto a su esposa, Marlene Rodríguez, quienes celebran más de tres décadas de matrimonio.

El tema forma parte de una serie de seis álbumes que recopilan los éxitos más representativos del intérprete argentino-venezolano y que saldrán durante estos años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!