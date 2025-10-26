La Flaca se reencuentra con sus amigas Érika Vélez y Jennifer Graham en Guayaquil

La expresentadora regresó a la ciudad para participar en una charla, donde compartió su historia de lucha contra el cáncer

Aprovechando una visita a Guayaquil, María Teresa Guerrero se reencontró con Érika Vélez y Jennifer Graham. “Amigas desde el año 2000, cuando hicimos la telenovela Sin límites, y pareciera que nada ha cambiado. Todo sigue igual… solo que ahora yo sin pelo, y ellas con más. Pero no pasa nada, porque el amor sigue intacto”, expresó La Flaca, quien este año fue diagnosticada con cáncer de ovarios.

Sin límites fue una telenovela juvenil ecuatoriana emitida por Ecuavisa. Dirigida inicialmente por Carl West y luego por Nitsy Grau, fue una adaptación de la producción colombiana del mismo nombre, producida por Caracol Televisión en 1998.

La historia gira en torno a un grupo de jóvenes de un colegio de clase acomodada, donde el amor prohibido entre la rebelde Meche y su profesor se convierte en el eje central.

Estuvo protagonizada por María Teresa Guerrero y Ricardo Briones, con las actuaciones de Jennifer Graham, Juan Carlos Román, Érika Vélez, Paola Roldán, Carlos Luis Andrade y Jaime Arellano.

El aprendizaje de vida

Luciendo su cabeza rapada, María Teresa regresó a su ciudad para participar, junto a Violeta Summit, en la charla Hasta que el miedo te tenga miedo, donde compartió su historia de transformación y resiliencia.

Ya tocó la campana de recuperación para cerrar uno de los capítulos más intensos y transformadores de su vida. Desde ese día comenzó una carrera diferente: la más dura y también la más sagrada. “Mi cuerpo y mi mente trabajaron juntos como nunca antes”, dijo en redes sociales emocionada.

Durante esta visita, se reencontró también con el doctor Roberto Escala. “Fue la primera persona que se enteró y me diagnosticó con tanto respeto y humanidad el cáncer de ovarios en estadio 3. No había vuelto a Guayaquil desde ese día… Volver a verlo ahora me hizo entender cuánto he cambiado. El cáncer vino a enseñarme muchas cosas… sobre todo a ser valiente y a comprender que no es una sentencia de muerte, sino una oportunidad para renacer".

Cuando la atropelló un carro

En sus redes sociales María Teresa también recordó un episodio que marcó su vida hace 14 años: “Me atropelló un carro. En ese momento pensé que era lo más duro que me había tocado vivir. Perdí los dientes, me fracturé la mandíbula en dos partes, las costillas, los codos y el cráneo. Estuve hospitalizada casi dos semanas.

Pensé que esa experiencia me iba a cambiar la vida… y sí, lo hizo. Pero no sabía que Dios me estaba preparando para algo mucho más grande. Hoy entiendo que nada pasa por casualidad. Ya no me pregunto ‘¿por qué a mí otra vez?’, sino ‘¿para qué?’. Y el ‘para qué’ tiene todo el sentido: es propósito, es fe, es esperanza. Si mi historia puede recordar que los milagros existen, entonces todo valió la pena. Porque los estoy viendo con mis propios ojos”.

