Xuxa posa en topless por los diez años de la revista Wow

La brasileña Xuxa Meneghel volvió a encender las redes. A sus 62 años, posó en topless para la revista Wow, en una sesión especial por el décimo aniversario de la publicación. La edición es limitada y no se reimprimirá. Las fotos fueron tomadas en el icónico Copacabana Palace, el mismo escenario donde la 'Reina de los Bajitos' posó en 1989 para Vogue.

“Diosa”, comentó la humorista Dani Calabresa. “Xuxa, no necesitabas entregar nada y lo entregaste todo”, escribió otro usuario. “El tiempo pasa, las modas cambian, pero el brillo de la Reina sigue igual”, se lee entre los mensajes de felicitación. Su esposo, Juno Andrade, también reaccionó con emojis de felicitación.

En el ránking de las 100 mujeres más destacadas por belleza, carisma y éxito, Xuxa se ubicó en el puesto 60, superando a figuras como Juliana Paes, Viviane Araújo, Giovanna Antonelli y hasta a su propia hija, Sasha Meneghel. El año pasado ocupó el número 25, pero sigue firme en la lista, donde ha aparecido ocho veces en trece años.

Su legado

El legado de la brasileña también tiene valor de colección. La histórica edición de Playboy de diciembre de 1982, donde apareció por primera vez en portada, sigue siendo una joya para los fanáticos: se vende entre $150 y $400, según su estado.

Xuxa no solo fue ícono de belleza, también de infancia. Su programa Xou da Xuxa, transmitido por Rede Globo, marcó a toda una generación con música, juegos y mensajes alegres. Fue pareja del legendario Ayrton Senna, y aunque el tiempo ha pasado, el título de 'Reina de los Bajitos' sigue siendo suyo.

Su agradecimiento

En sus redes sociales, Xuxa agradeció el homenaje con un mensaje lleno de emoción: recordó “10 años de belleza, arte, amistad y lealtad” junto al equipo de Wow. La sesión, con un toque de elegancia y sencillez, muestra a la artista orgullosa de su etapa actual.

