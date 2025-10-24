Sarah Alarcón viaja a Japón mientras su caso contra 'Lazito' sigue pendiente

La influencer con su madre y sus hermanos tienen previsto un viaje. El caso contra Leonardo Quezada sigue sin resolverse

Se cuenta y no se cree. Por segunda vez se suspendió la audiencia del proceso legal que Sarah Gabriela Alarcón Pazmiño inició contra Leonardo Quezada Coronel, prevista para el viernes 24 de octubre. La primera cita, programada para el 8 del mismo mes, también fue postergada.

(Te invitamos a leer: Mimo Cava “evoluciona favorablemente”, confirma Prisca Bustamante)

La primera vez, el juez tenía su día libre. En esta ocasión, según un documento de la Unidad Judicial Norte 1 Penal, “el juzgador tiene otra audiencia y se reagenda la audiencia de procedimiento expedito (contravención penal). En virtud de aquello, a la brevedad posible se dará a conocer la nueva fecha para llevar a efecto la mencionada audiencia”.

Un caso sin resolver

La influencer, respaldada por su madre, Gabriela Pazmiño Yépez, presentó la demanda tras considerar que los comentarios de Quezada en el programa Los Hackers afectaron su imagen y reputación al involucrarla con el brasileño Cezar Augusto, expareja de Virginia Limongi.

'Huevos Fritos', la mezcla perfecta de amistad y autenticidad Leer más

Sarah Gabriela interpuso la acción el 9 de julio, y hasta la fecha el caso sigue sin resolverse. Las primeras demoras se atribuyeron a que el citador no lograba entregar la notificación al presentador y reportero pese a que él aparecía a diario en televisión.

El abogado de Sarah Gabriela, Carlos Luis Sánchez, dijo en su cuenta de X: “Otra vez se difiere la audiencia. Las mañoserías no vencerán al derecho”.

Otra situación que se puede dar es que la influencer tiene programado desde hace un año un viaje familiar a Japón, junto a su madre y sus hermanos Diego y Martina.

Partirán el 1 de noviembre, un premio obtenido por Gabriela Pazmiño en la empresa donde trabaja desde hace 14 años.

Se notificará al juez

La exconductora de Teleamazonas y RTS explica: "Ya hablé con el abogado de mi hija para que notifique aquello al juez mediante un escrito"

Un caso que debió resolverse hace tiempo ha terminado generando daños colaterales. Luis Rúa fue separado del programa Viralizados por no informar a sus superiores que sería testigo de Leonardo Quezada. Su rol como reportero lo obligaba a cubrir la audiencia y por ello no podía formar parte del proceso. Por callar, perdió su empleo. Y, para colmo, algunos colegas se burlan de él cada vez que lo ven.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!