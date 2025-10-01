La Flaca Guerrero conmueve con mensaje sobre su cabello: “Trato de no quejarme”

María Teresa 'La Flaca' Guerrero compartió un nuevo mensaje en su cuenta de X, donde habló sobre los cambios que atraviesa durante su tratamiento contra el cáncer de ovario. La presentadora describió lo que significa para ella la pérdida de su cabello, un proceso que, según reconoció, le genera dolor pero que también enfrenta con resiliencia.

“Hoy me puse esta peluca y me puse este cintillo. No les voy a negar que extraño mi pelo un montón. Para las mujeres forma parte de su feminidad, sé que no para todas pero para mí sí. Y no quiero quejarme pero ¡caramba! Sí lo extraño y me doy el permiso de quejarme porque sí, extraño mi pelo y extraño mi nueva realidad con la cicatriz”, expresó en el video.

La exparticipante de MasterChef Celebrity también habló sobre las consecuencias físicas de su tratamiento. “Tengo puntos en toda la barriga por las biopsias. A veces no me reconozco. No tener pelo y cada cicatriz no nos define. Cada marca es un símbolo de que estamos vivas y tu belleza está en la capacidad de levantarte cada día y seguir brillando”.

La deportista envió este mensaje a sus seguidoras que atraviesan procesos similares, recordando la importancia de compartir experiencias que fortalezcan a quienes enfrentan la enfermedad.

Este testimonio se suma a otros momentos en los que Guerrero ha mostrado de manera abierta su proceso de recuperación, documentando en redes sociales las etapas de su tratamiento y transmitiendo mensajes de motivación a sus seguidores.

No les voy a negar que me duele no tener mi pelo. Siempre trato de estar arriba, de motivarme yo misma y de motivar a otros. Pero para mí, el pelo sí era parte de mi feminidad. No para todas, evidentemente, pero para mí sí. Y aunque trato de no quejarme, también es válido… pic.twitter.com/34W8JgSVaX — mariateresaguerrero (@flacaguerrerog) September 30, 2025

El mensaje de Úrsula Strenge a su amiga La Flaca Guerrero

En medio del proceso que enfrenta Guerrero, su amiga y excompañera de En Contacto, Úrsula Strenge, le dedicó unas palabras en el programa Hackers del Espectáculo.

“Esa mujer es maravillosa, increíble (...) cuánto la admiro, cuánto me inspira”, dijo Strenge, destacando que no solo ella, sino miles de personas, se sienten motivadas por la actitud de la presentadora frente a la enfermedad.

Además, expresó su confianza en la recuperación de Guerrero: “Ella ha manifestado salud y bienestar completo y así va a ser. Gracias por ese ejemplo que nos das, por inspirarnos tanto y por levantar a tanta gente”.

El apoyo de Strenge se suma a los mensajes de aliento de figuras como Diego Spotorno, quienes resaltan la fortaleza de la presentadora en este proceso.

