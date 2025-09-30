¿Tini y Rodrigo de Paul preparan su boda?

La relación entre el jugador del Inter Miami y la intérprete de La Triple T comenzó en 2022

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel habrían definido la fecha y el lugar de su casamiento. Según el programa argentino Intrusos, la ceremonia se celebrará el 20 de diciembre de 2025 en Exaltación de la Cruz, un destino elegido anteriormente por otras figuras públicas como Candelaria Tinelli y Oriana Sabatini.

RELACIONADAS Tini emociona a sus fanáticos con su referencia a Violetta

La información fue presentada por la periodista Paula Varela, quien aseguró que la pareja ya inició la búsqueda de proveedores. “Ahora estaban buscando quién les retrate todo el evento porque no están buscando un influencer, sino alguien que tenga un estilo joven, casual, que tenga onda. No quieren al típico fotógrafo clásico. Quieren como una especie de filmmaker. También están buscando el catering, porque el lugar solo te da el espacio, no te da el catering, no te da nada”, indicó.

Varela añadió que la decisión de realizar la boda este año está vinculada a los planes de la pareja en Estados Unidos. “Ella necesita tener este casamiento, más allá del amor que se tienen, para poder trabajar tranquila allá y moverse”, dijo.

RELACIONADAS Tini y Milo J sorprenden con el estreno de su nuevo tema

Chismes deportivos: De Nicki Nicole a Tini, las novias más famosas de los futbolistas Leer más

Tini Stoessel se mudará a Miami

Según la conductora, Stoessel concluirá su gira con Futttura en noviembre y se mudará a Miami junto a De Paul tras la boda.

La relación entre el jugador del Inter Miami y la intérprete de La Triple T comenzó en 2022. Aunque no la confirmaron en un inicio, fueron fotografiados juntos y más tarde compartieron publicaciones en redes sociales. Durante el Mundial de Qatar, Stoessel se sumó al grupo de parejas de los futbolistas de la selección argentina.

En agosto de 2023 anunciaron su separación a través de un comunicado en el que señalaron: “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”.

El casamiento marcará un nuevo capítulo en la relación, tras su reconciliación y los planes de instalarse en Miami, donde De Paul ya posee propiedades.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!