Reina de Guayaquil 2025: Las 16 candidatas fueron presentadas

Por primera vez en la historia del certamen, la presentación oficial de las candidatas a Reina de Guayaquil se realizó en el Salón de la Ciudad del Municipio. El acto, programado para este miércoles 29 de octubre, marcó la reanudación formal del concurso luego de su suspensión temporal por un procedimiento técnico del Servicio de Compras Públicas (SERCOP).

Las candidatas a Reina de Guayaquil 2025 fueron presentadas en el Salón de la Ciudad. Christian Vinueza // EXPRESO

La organización confirmó que la gala final se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, en la Concha Acústica del Parque Samanes, a las 20:00, con la participación de 16 aspirantes que competirán por la corona.

El certamen, que fue detenido el pasado 12 de septiembre tras la suspensión del proceso de contratación, “volvió a cero” y debió reiniciar su planificación. Con la reactivación del proceso, se realizó un nuevo casting que incorporó a cuatro participantes adicionales, completando así el grupo final de candidatas.

Las aspirantes participarán en actividades de formación y desarrollo personal antes de la gala, retomando el cronograma que había quedado en pausa. Según la organización, “ellas se encuentran preparándose integralmente, tal como la organización lo ha venido haciendo en todas las ediciones del certamen”.

Se prevé que las nuevas dignidades elegidas el 15 de noviembre representen a la ciudad durante las fiestas julianas de 2026 y en el evento tradicional de Navidad, “con el respaldo de toda la organización por lo que no tendrán problemas en la planificación y ejecución del mismo”, indicaron miembros del equipo.

Las 16 candidatas oficiales a Reina de Guayaquil 2025

Paula Vélez Cervantes, 26 años — Licenciada en Diseño Gráfico (Soltera)

Ivanna Nicola Salazar, 22 años — Licenciada en Comunicación Social (Soltera)

María Raquel Aguirre García, 19 años — I semestre de Medicina (Soltera)

Allyson Medranda Freire, 20 años — Auxiliar de Enfermería, cursa III nivel (Soltera)

Valentina López Gordon, 24 años — Licenciada en Comunicación con énfasis en RR.PP. (Soltera)

Valeria Coello Chedraui, 21 años — Estudia Derecho (Soltera)

Lady Lastra Pachito, 20 años — Estudia Ingeniería en Logística y Transporte (Soltera)

Gabriela Ruilova Caval, 23 años — Licenciada en Comunicación Social (Soltera)

Evelyn Lloré Caisaguano, 23 años — II semestre de Comunicación Social (Casada)

Valeria Salazar Pozo, 23 años — Licenciada en Producción Audiovisual y Multimedia (Soltera)

Abby Riqueros Vélez, 22 años — Estudia Administración de Empresas (Soltera)

Luciana Juez Cedeño, 20 años — IV ciclo de Contabilidad y Auditoría (Soltera)

Yamila Vanil, 21 años — Estudiante de Psicología

Rebeca Santillán, 26 años — Arquitecta

Arianna Polit Nuques, 21 años — Estudiante de Negocios Internacionales

Yaritza Chevez, 21 años — Estudiante de Ingeniería en Alimentos

