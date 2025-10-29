Dulce María será madre por segunda ocasión a sus 40 años

La exintegrante de RBD dio a conocer su embarazo en un concierto junto al cantante español Beret

Dulce María atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida. A punto de cumplir 40 años y celebrar 35 de carrera artística, la cantante y actriz confirmó que está esperando a su segundo hijo. En conversación con Marie Claire México, la exintegrante de RBD habló sobre cómo este embarazo ha transformado su ritmo de vida y sus prioridades personales y profesionales.

“Ahora mismo me siento llena de vida, literalmente”, expresó. “Estoy a punto de cumplir 40 años el 6 de diciembre y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida”.

Dulce recordó el momento en que descubrió la noticia. “Empecé a sentirme muy mal durante un viaje, pensaba que era cansancio o el trayecto en carretera, pero no. Cuando regresé a México tardé un poco en hacerme la prueba y, cuando la hice, salió positiva. Fue una sorpresa muy linda”.

La intérprete explicó que este nuevo proceso la ha llevado a replantear sus prioridades. “Me había puesto como límite los 40 años: quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo”.

Antes de conocer la noticia, Dulce María trabajaba en su reciente lanzamiento Jaula de oro y en otras producciones musicales que quedaron en pausa. “Cuando me enteré, fue un freno total. Mi vida dio un giro. Ahora mi prioridad absoluta es este embarazo y mi familia”.

Además, adelantó detalles de su siguiente sencillo, Gracias, en el que aborda el crecimiento personal y la resiliencia. “Habla de agradecer a quienes te hicieron daño, porque te volvieron más fuerte. No solo trata sobre el amor romántico, sino sobre cualquier persona que te haya dejado una lección importante”.

La artista señaló que su visión de la música está más ligada a la libertad y la vulnerabilidad. “Mientras más creces, más compartes de ti misma, y eso es liberador, aunque también te vuelve vulnerable. Lo importante para mí es conectar con mis fans, que vean que todas las personas pasamos por situaciones similares y que hay que enfrentar y superar obstáculos”.

Sobre el presente, Dulce María aseguró que su enfoque está en la familia y en el bienestar físico y emocional. “Mi cuerpo me pedía descanso, y aunque es difícil para alguien que siempre está en movimiento, tuve que escucharme, hidratarme, comer bien, dormir, estar tranquila y dejar de presionarme. Estoy creando vida, literalmente, y eso requiere paciencia, entrega y cuidado absoluto”.

La cantante cierra el año con nuevos proyectos musicales y personales, dispuesta a disfrutar una etapa que, según sus palabras, simboliza equilibrio, aprendizaje y plenitud.

