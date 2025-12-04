Google Trends 2025: Ranking de las películas más buscadas, con Superman en el top

Superman y Minecraft se encuentran dentro de las películas más buscadas del año

Géneros como el drama y la comedia figuran entre las películas más buscadas en Google.

Cada año, Google Trends publica un informe con lo más buscado en la plataforma, desde personalidades hasta eventos y, por supuesto, entretenimiento. En 2025, las películas ocuparon un lugar central en las consultas de millones de usuarios. Este ranking no solo refleja popularidad, sino también el impacto cultural y social que las producciones audiovisuales generan en distintas regiones.

Entre las películas destacan los géneros de drama, acción, comedia y terror. A continuación un repaso de las 10 películas más buscadas en Google durante el 2025:

1.- Anora

Dirigida por Sean Baker, esta película independiente es un drama crudo y cómico sobre una joven trabajadora sexual de Brooklyn, Ani (Mikey Madison), que se casa impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso. Su "felices para siempre" se ve amenazado cuando los padres del novio envían matones a Nueva York para anular el matrimonio..

Anora fue la sensación de la temporada de premios de 2025. Logró la rara hazaña de ganar tanto la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2024 como cinco premios Oscar en la 97ª edición de los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz para Mikey Madison. Su éxito fue una gran victoria para el cine independiente y original

2.- Superman

Esta película, escrita y dirigida por James Gunn, es el primer proyecto de la nueva franquicia del Universo DC (DCU), reiniciando al personaje con David Corenswet como el Hombre de Acero y Rachel Brosnahan como Lois Lane. La trama sigue a un Superman más joven que reconcilia su herencia kryptoniana con su crianza humana mientras frustra un complot geopolítico de Lex Luthor.

Lanzó con éxito el nuevo DCU, un momento crítico para una franquicia que esperaba recuperar su equilibrio después de los problemas de la era anterior. Fue un éxito comercial, convirtiéndose en la película de Superman más taquillera en Estados Unidos y la única película de superhéroes de 2025 en superar los $600 millones a nivel mundial.

3.- Minecraft: La película

Una adaptación de acción real del popular videojuego tipo "sandbox", dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jason Momoa, Jack Black (como Steve) y Danielle Brooks. La historia sigue a un grupo de inadaptados arrastrados al "Overworld" que deben aprender a sobrevivir y crear para regresar a casa.

La película fue un éxito de taquilla, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 2025 y la segunda película de videojuegos más taquillera de todos los tiempos. Logró traducir un juego sin historia inherente en un blockbuster familiar y rentable, un logro significativo en las adaptaciones de videojuegos.

4.- Thunderbolts*

La película final de la Fase Cinco del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) reúne a un equipo de antihéroes y antiguos villanos (Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster, U.S. Agent) reunidos por Valentina Allegra de Fontaine.

El asterisco en el título generó gran debate, pero su significado quedó revelado en la escena final, cuando el grupo adopta oficialmente el nombre de “New Avengers” (Nuevos Vengadores). Este recurso narrativo funcionó como un puente directo hacia las próximas entregas de la saga y marcó un punto de transición clave dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)

5.- Sinners

La película de terror de época y género mixto de Ryan Coogler, ambientada en el delta del Misisipi en 1932, está protagonizada por Michael B. Jordan en papeles duales como hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal para abrir un bar, solo para enfrentarse a un mal sobrenatural.

La película fue un triunfo crítico y comercial para el cine original y dirigido a adultos, obteniendo aclamación universal y una rara calificación "A" de CinemaScore para una película de terror. Su audaz mezcla de drama histórico, música blues y terror, con temas de trauma generacional y política racial, generó una conversación cultural significativa.

6.- Happy Gilmore 2

Una secuela muy esperada de la comedia clásica de Adam Sandler de 1996, estrenada casi tres décadas después de la original. Sandler regresa como Happy, junto a miembros del elenco original (Julie Bowen, Christopher McDonald, Ben Stiller) y una serie de cameos de celebridades y golfistas profesionales (Eminem, Travis Kelce, Rory McIlroy, etc.).

La película fue un evento masivo de nostalgia, dominando Netflix tras su lanzamiento y demostrando el atractivo perdurable de la propiedad intelectual de la comedia de los 90. La gran cantidad de cameos de alto perfil hizo de su estreno un momento de la cultura pop único y ampliamente discutido.

7.- Destino final: Líneas de Sangre

La sexta entrega de la franquicia de terror, esta película introduce nueva tradición: la Muerte viene por los descendientes de un superviviente de una tragedia de 1968, apuntando a toda una "línea de sangre" que nunca debió existir. Está protagonizada por Kaitlyn Santa Juana y presenta la actuación final del veterano del terror Tony Todd.

La película fue elogiada por revitalizar la franquicia de 25 años con un giro innovador en la fórmula establecida y por ofrecer las creativas y brutales escenas de muerte características de la serie, lo que la convirtió en un estreno de terror destacado del año.

8.- La hora de la desaparición

La muy esperada película de Zach Cregger después de su éxito Barbarian. El thriller de misterio y terror con clasificación R sigue la misteriosa desaparición simultánea de diecisiete niños de la misma aula, desarrollándose a través de múltiples perspectivas de personajes mientras la comunidad entra en pánico.

Fue una favorita de la crítica y una gran victoria en taquilla para el terror original, conocida por su estructura narrativa única y no lineal y su final inquietante e inesperado que dejó a las audiencias impactadas y hablando.

9.- 28 Años Después

La esperada tercera entrega de la franquicia postapocalíptica, que cuenta con el regreso del director Danny Boyle y el guionista Alex Garland. Ambientada casi tres décadas después del brote original, sigue a nuevos personajes en una isla en cuarentena que se aventuran en el continente infectado, descubriendo amenazas nuevas y evolucionadas.

Fue un regreso culturalmente significativo para una serie querida y que definió el género. Su final, que introdujo un extraño personaje líder de culto y expandió el mundo de maneras inesperadas, resultó altamente divisivo y preparó una trilogía planeada, asegurando una conversación continua.

10.- Misión Imposible: Sentencia Final

La octava película de la franquicia de acción, que sirve como secuela directa de Dead Reckoning y continúa la misión de Ethan Hunt (Tom Cruise) de rastrear y destruir "La Entidad", una poderosa IA rebelde. Inicialmente se esperaba que la película fuera el final para el personaje.

La película se estrenó con la apertura global más grande en la historia de la serie. Su estatus como la culminación del viaje de Ethan Hunt y otra muestra del compromiso de Tom Cruise con las acrobacias prácticas a gran escala la convirtieron en un evento blockbuster principal del verano.

