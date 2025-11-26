Estrenos en Ecuador 27 de noviembre 2025: Zootopia 2, acción, terror y K-Pop

Estos son los estrenos en Ecuador del 27 de noviembre 2025: animación, acción climática, terror coreano y conciertos K-Pop

Los estrenos de cine del 27 de noviembre de 2025 llegan con una cartelera diversa que combina cine familiar, acción extrema, historias emotivas y fenómenos del K-Pop que convocan a multitudes.

Desde secuelas animadas muy esperadas hasta documentales musicales para fanáticos, pasando por desastres climáticos, terror coreano y dramas familiares, la oferta promete experiencias para todo tipo de público en Ecuador.

A continuación, un repaso completo, película por película, de lo que los espectadores encuentran esta semana en las salas del país.

El Padre del Año, un drama familiar

La historia de El Padre del Año gira en torno a Andy Goodrich, un hombre que se ve obligado a reorganizar su vida por completo cuando su esposa entra en rehabilitación y lo deja a cargo de dos niños pequeños.

El giro emocional del filme se centra en su acercamiento con Grace, la hija de su primer matrimonio, quien se convierte en su mayor apoyo.

A partir de ese vínculo, Andy descubre una nueva forma de paternidad, más consciente, vulnerable y cercana, que le permite reconstruir puentes y sanar heridas antiguas.

El filme apuesta por un tono cálido y humano, y equilibra humor y sensibilidad para mostrar los desafíos reales de la vida familiar. Con énfasis en las segundas oportunidades, es un estreno que resalta en la cartelera ecuatoriana por su mensaje positivo y su enfoque intergeneracional.

El Gran Ciclón, acción climática en esta propuesta de cine

El Gran Ciclón ofrece un relato cargado de tensión, centrado en una climatóloga que debe abandonar sus planes personales para enfrentar una amenaza sin precedentes. El peligro se origina en una ciudad remota donde emergen simultáneamente entre 18 y 20 tornados, un fenómeno que desencadena una cadena meteorológica fuera de control.

La situación escala rápidamente hacia un “ciclón ártico”, una tormenta de hielo gigantesca con la capacidad de arrasar ciudades enteras y paralizar al continente. La protagonista lucha por proteger a su familia mientras lidera la carrera científica para detener la catástrofe.

El filme combina efectos visuales robustos con un ritmo acelerado que mantiene la tensión en cada escena, convirtiéndose en uno de los estrenos más intensos de la semana. Para los amantes del cine de desastre, es un imperdible en Ecuador.

Estación del Terror, misterio sobrenatural en el cine coreano

En Estación del terror, Da-kyung, una investigadora de historias paranormales, dirige su atención a la estación de metro de Gwangrim, un lugar envuelto en rumores inquietantes.

Aunque el jefe de la estación se muestra reacio a hablar, termina revelando relatos perturbadores que dan forma a un mosaico de misterio y tensión.

El filme explora hechos inexplicables, apariciones y sucesos que parecen perseguir a quienes transitan por el lugar.

Con una atmósfera claustrofóbica, un diseño sonoro que amplifica cada sobresalto y una narrativa que mezcla folclore urbano con suspenso psicológico, se convierte en una propuesta ideal para los seguidores del terror coreano.

Su llegada a los cines ecuatorianos amplía la oferta del género con una producción cargada de estilo y simbolismo. Los amantes del cine coreano no se lo pueden perder.

Zootopia 2 | animación, aventura y humor para todo público

El esperado regreso de Zootopia 2 presenta a Judy y Nick enfrentándose a un nuevo caso que altera el orden de la metrópolis de mamíferos. Un misterioso reptil llega a la ciudad y desata una serie de eventos que ponen a prueba la habilidad y la creatividad del dúo.

Para resolver el misterio, ambos se infiltran en zonas nunca antes vistas de Zootopia, lo que amplía el universo visual y narrativo de la franquicia. La película apuesta por humor inteligente, personajes entrañables y un mensaje sobre la importancia de la confianza y las alianzas.

Con animación de alto nivel y un ritmo dinámico, es uno de los estrenos más esperados por familias y fanáticos del cine animado en Ecuador, ideal para disfrutar en estas fechas.

Monsta X: Connect X. un documental para fans del K-Pop

Monsta X: Connect X es un recorrido íntimo por la década que la agrupación coreana compartió con su fandom, Monbebe. El documental captura la energía vibrante de sus conciertos, destacando la conexión emocional entre artistas y seguidores.

Incluye material inédito del detrás de cámaras, ensayos, conversaciones espontáneas y entrevistas exclusivas que profundizan en el crecimiento del grupo. La producción ofrece una mirada cercana a sus logros, desafíos creativos y evolución musical.

Para los fanáticos del K-Pop, se convierte en una experiencia cinematográfica imprescindible, pensada para disfrutarse en pantalla grande. Su estreno en Ecuador refuerza el creciente interés local por los conciertos filmados y los contenidos que celebran a las grandes bandas surcoreanas.

Seventeen Tour New in Japón, k-pop en la pantalla gigante

El estreno de Seventeen Tour New in Japón celebra el décimo aniversario de la agrupación, que presenta aquí un espectáculo cargado de coreografías intensas.

A esto se suma una buena dosis de escenografías de alto impacto y momentos solistas que muestran la evolución individual de sus integrantes.

El filme retrata la esencia de la gira New, un proyecto que simboliza un nuevo comienzo para Seventeen, con interpretaciones renovadas de sus éxitos y un despliegue visual impactante.

Los espectadores ecuatorianos disfrutan de tomas envolventes que recrean la emoción de un concierto en vivo, ofreciendo una experiencia inmersiva que acerca a los fans a sus artistas.

Con un enfoque técnico cuidado y una energía constante, este documental se perfila como uno de los eventos musicales más atractivos de la cartelera.

