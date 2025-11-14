Katseye se enfrenta al ‘hate’ y a las amenazas de muerte

El grupo global lidia con una ola de mensajes negativos mientras continúa su rápido ascenso en la industria musical

Tras el impulso obtenido con su campaña para GAP y el lanzamiento de su sencillo Better in Denim, parecía que la banda multicultural Katseye avanzaba sin obstáculos. Sin embargo, el grupo femenino, formado por seis integrantes de distintos países, ha denunciado recientemente la recepción de miles de amenazas de muerte y mensajes de odio a través de redes sociales.

Según las declaraciones de las cantantes, este acoso en línea es constante y retorcido, especialmente cuando miles de personas envían amenazas simultáneamente, lo que impacta emocionalmente a las artistas aunque esto no pase a acciones reales.

Las integrantes han revelado que, a pesar de no esperar que las amenazas se cumplan, el volumen de odio es "duro" y afecta su bienestar. Además de que resulta demasiado pesado para su desarrollo en el escenario.

El ‘hate’ aumenta en bandas de k-pop

Este problema no es aislado, otras artistas jóvenes han reportado situaciones similares en comunidades en línea.

En particular, el hate parece intensificarse en contextos relacionados con el K-pop, en el que fans de otros grupos, como los de BLACKPINK, conocidos como Blinks, han dirigido críticas y odio hacia Katseye.

Un ejemplo específico es el de Sophia, una integrante de Katseye, quien recibió comentarios negativos por dar "me gusta" a un video que criticaba a BLACKPINK.

Además, el grupo ha sido calificado como uno de los "más odiados" en el K-pop por algunos analistas, atribuyéndolo a su formación multicultural y su posicionamiento en la industria.

La banda está conformada por Sophia que representa a Filipinas, mientras que Manon llega desde Suiza. Tres de sus integrantes nacieron en Estados Unidos: Daniela, Lara y Megan, cada una con raíces diversas. Finalmente, Yoonchae proviene de Corea del Sur, aportando la influencia directa del k-pop.

El acoso que han sufrido los miembros de la agrupación ha sido vinculado a nominaciones recientes y rivalidades fandom, lo que ha llevado a discusiones en redes sobre la toxicidad en el género.

Fans de Katseye han expresado frustración por el hate injustificado, destacando que el grupo tiene potencial pero enfrenta ataques misóginos y discriminatorios solo por existir.

En respuesta, algunas cuentas de apoyo han desplegado sus alas y compartido artículos sobre el tema para visibilizarlo.

