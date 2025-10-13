Katseye, el fenómeno de K-pop que nació de un reality y triunfa

Katseye, el grupo global que combina K-pop, TikTok y marketing, formado en un reality, gana su primer VMA y arrasa en redes

El grupo femenino Katseye se formó en Los Ángeles, California, a través del reality show Dream Academy, una colaboración entre Hybe Corporation y Geffen Records.

Katseye ha irrumpido en la escena musical internacional como el primer grupo global de K-pop nacido de un ‘reality’ y diseñado con precisión para triunfar. Su historia comenzó con un casting colosal en el que participaron más de 120.000 jóvenes de todos los continentes, de los cuales se seleccionaron 20 finalistas.

Ellos formarían parte de Dream Academy, un reality que se transmitió primero por YouTube y luego se convirtió en el documental de Netflix Pop Star Academy: Katseye. Este experimento buscaba replicar la metodología del K-pop en un contexto global, perfeccionando canto, baile y sincronización grupal para construir un fenómeno musical de alcance internacional.

El proceso de formación y la influencia de Bang Si-hyuk

Nada en Katseye ha sido casual. Bajo la dirección de Bang Si-hyuk, fundador y presidente de la discográfica surcoreana Hybe, conocida por el éxito de BTS, cada detalle ha sido meticulosamente planificado.

Bang compara la creación de grupos de K-pop con un proceso de “ingeniería”, estudiando las reacciones del público con la precisión de una inteligencia artificial. Su visión permitió formar un grupo que pudiera conectar con fans de distintos países y culturas, manteniendo la autenticidad del género mientras se adaptaba a un público global.

Multilingüismo y conexión con los fans

Katy Perry y Justin Trudeau: las fotos en yate que hablan de romance veraniego Leer más

El grupo canta y se comunica en múltiples idiomas, desde inglés hasta filipino y tamil, y mantiene una relación constante con sus seguidores a través de Weverse, plataforma desarrollada por Hybe que combina red social y comercio electrónico.

Los fans votaron por sus integrantes favoritas y reciben mensajes diarios, fortaleciendo un vínculo único entre idols y público.

Estética, estilo y marketing

El estadounidense Humberto Leon, director creativo, supervisa cada detalle de imagen de Katseye, desde el vestuario hasta la simbología que representan los ‘charms’ de cada miembro: llaves, anclas o escudos que reflejan rasgos de personalidad.

Además, el grupo ha colaborado con marcas como GAP, Glossier, Fendi o Pandora, consolidando un estilo comercial y artístico que combina K-pop con referencias globales, mientras sus coreografías virales en TikTok refuerzan su presencia digital.

Éxito internacional y próximos pasos

Tras ganar el VMA a la mejor performance emergente, Katseye ha confirmado su estatus como un fenómeno mundial. Sus EP SIS y Beautiful Chaos muestran su talento interpretativo, mientras su primera gira completa en Estados Unidos comenzará en noviembre.

Ante este éxito, Hybe y Geffen planean lanzar un nuevo grupo global, ampliando el multiverso del K-pop y asegurando que la estrategia de Katseye marque un antes y un después en la industria musical internacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!