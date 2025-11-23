Linda Hamilton vuelve con Stranger Things y confiesa 20 años de celibato

La actriz de Terminator habla de su celibato, su salud mental y su nueva etapa en Stranger Things

En Stranger Things, quinta temporada, Linda Hamilton interpreta a la Doctora Kay, una mujer con secretos y motivaciones ocultas.

A sus 69 años, Linda Hamilton vuelve al centro de la conversación. La actriz que dio vida a la legendaria Sarah Connor en Terminator regresa a la pantalla con un personaje oscuro y enigmático en la quinta temporada de Stranger Things.

Pero mientras Hollywood revive su legado, ella sorprende al público con una confesión que rompe estereotipos: lleva más de 20 años en celibato… y asegura que nunca ha sido más feliz.

Linda Hamilton en Stranger Things: regreso a la acción

La actriz interpretará a la Doctora Kay, un personaje “despiadado y con deseos muy personales”, según adelantó en una entrevista con The Telegraph. En un Hawkins en cuarentena, Hamilton encarna a una mujer con secretos, motivaciones ocultas y una presencia inquietante que promete marcar un antes y un después en la historia creada por los hermanos Duffer.

Aunque su debut en la serie de Netflix ha generado enorme expectativa -sobre todo por la presencia de una figura icónica del cine ochentero-, la actriz reconoce que está lejos de aquella Sarah Connor que la convirtió en símbolo de fuerza y resistencia. Su energía, dice, va por otro camino.

Una vida marcada por la vulnerabilidad y la lucha

Hamilton no oculta lo que ha vivido. Su infancia estuvo atravesada por la tragedia: perdió a su padre cuando tenía apenas cinco años. Luego vinieron décadas de confusión emocional provocadas por un trastorno bipolar sin diagnosticar, que afectó su vida personal y profesional. Cuando finalmente supo lo que tenía, decidió contarlo todo públicamente.

“No me gusta el misterio”, afirma. “Si puedo ayudar a alguien que está luchando, lo haré”. Su franqueza contribuyó a visibilizar el trastorno en una época en la que las enfermedades mentales eran un tema tabú en Hollywood.

El celibato elegido: “Nunca he sido más feliz”

Pero lo que más ha sorprendido al público es su postura sobre el amor y las relaciones. Hamilton sostiene que vive en celibato desde hace más de dos décadas… y no tiene intención de cambiarlo.

“Estoy en mi mejor momento”, confesó. “Mi vida está llena de flora, fauna, bebés, vecinos, pruebas y tribulaciones. Y no me arrepiento de irme a la cama sola por la noche. Bueno, sola con mis dos perritas, Gladys y Wilma”.

Entre risas, asegura que tiene “todo el amor del mundo”. Sus palabras resuenan con una generación de mujeres que se declaran volcel (esto es célibes por elección), movimiento en el que ahora muchos la incluyen sin haberlo buscado.

Un pasado sentimental turbulento

Hamilton estuvo casada con el actor Bruce Abbott, con quien tuvo un hijo, y más tarde con James Cameron, director de Terminator. Su romance con él fue tan intenso como caótico. La relación terminó tras infidelidades y reconciliaciones, aunque la actriz admite que Cameron estaba “enamorado de Sarah Connor”, no de ella.

Después del divorcio, nunca volvió al mundo de las citas. En 2019 ya decía que llevaba “más de 15 años” sin pareja. Hoy, esa cifra supera los veinte… y dice que simplemente “no importa”.

