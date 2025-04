Los 5 directores más ricos de Hollywood: quiénes son y cómo construyeron sus fortunas

La industria cinematográfica ha demostrado ser una de las más lucrativas del entretenimiento global. Algunos directores no solo han logrado conquistar al público con sus películas, sino que también han transformado sus nombres en marcas que generan ingresos por miles de millones.

Este es el ranking actualizado de los cinco directores más ricos de Hollywood, con base en estimaciones de su patrimonio. Sus fortunas provienen de éxitos de taquilla, franquicias comerciales, estudios propios y alianzas estratégicas.

James Cameron – Patrimonio estimado: $800 millones

El director canadiense es responsable de títulos como The Terminator, Aliens, Titanic y la saga Avatar. Estas producciones han generado miles de millones de dólares a nivel mundial. Su enfoque en la innovación técnica y su capacidad para crear universos cinematográficos lo han posicionado como uno de los más rentables de la historia del cine.

Tyler Perry – Patrimonio estimado: $1.400 millones

Además de dirigir y producir, Perry ha creado un imperio en torno a su franquicia Madea. Fundó Tyler Perry Studios en Atlanta, uno de los complejos de producción más grandes de Estados Unidos. En 2019 adquirió el 25 % de BET+, la plataforma de streaming vinculada a Viacom, fortaleciendo aún más su presencia en la industria.

Peter Jackson – Patrimonio estimado: $1.500 millones

El realizador neozelandés es reconocido por llevar a la pantalla las trilogías de El Señor de los Anillos y The Hobbit, con un éxito global sostenido.

En 2021, vendió parte de su empresa de efectos visuales, Weta Digital, a Unity Software por 1.600 millones de dólares, lo que consolidó su lugar entre los cineastas más acaudalados.

George Lucas – Patrimonio estimado: $4.900 millones

Creador de las franquicias Star Wars e Indiana Jones, Lucas también fundó Lucasfilm y la compañía de efectos especiales Industrial Light and Magic. En 2012 vendió Lucasfilm a Disney, una transacción estratégica que multiplicó su patrimonio y lo consolidó como una figura clave en el desarrollo del cine comercial moderno.

Steven Spielberg – Patrimonio estimado: $5.300 millones

Spielberg lidera este listado con una carrera que incluye películas como Jaws, E.T., Jurassic Park y Schindler’s List. Cofundó Amblin Entertainment y DreamWorks, y ha producido obras como Back to the Future y Band of Brothers. Su influencia se extiende más allá del cine, siendo considerado un referente en el negocio del entretenimiento.

