Chadwick Boseman recibe su estrella en el Paseo de la Fama

El legado del actor de Pantera Negra fue honrado póstumamente en Hollywood, familia y colegas celebraron su paso en el cine

Fotografía y calzado de Chadwick Boseman en el Paseo de la Fama.

Cinco años después de su partida, Chadwick Boseman volvió a reunir multitudes, lágrimas y titulares: el querido actor recibió su estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia que combinó homenaje solemne y momentos íntimos.

La estrella fue revelada en medio de aplausos, teléfonos grabando cada detalle y una presencia que muchos describieron como “casi espiritual”. Y no faltó el ingrediente emocional que encendió las redes.

Unos zapatos en medio de la ceremonia

La gran protagonista inesperada del evento fue Simone Ledward Boseman, la viuda del actor, quien llegó con un gesto que dejó a todos hablando: llevó un par de zapatos negros que Chadwick solía usar y lo puso junto a la estrella.

Un detalle íntimo y totalmente conmovedor. Era como si, de alguna forma, Boseman “pisara” ese tramo de suelo.

Chadwick Boseman ya tiene estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood pic.twitter.com/94bUEug3tI — Universo Álex (@UniversoAlex) November 20, 2025

En primera fila estuvieron Viola Davis y Ryan Coogler, quienes no lograron contener la emoción. El guionista casi quiebra la voz al definirlo como “nuestro diamante más increíble”, recordando que Chadwick siguió trabajando aun cuando ya vivía con el peso del diagnóstico.

Un legado que se recuerda

No se puede hablar de Boseman sin mencionar a T’Challa de Pantera Negra y el impacto cultural que lo convirtió en un símbolo mundial. Sin embargo, durante la ceremonia también se destacó su trabajo interpretando a leyendas como Jackie Robinson o James Brown. En resumen: talento, disciplina y un nivel de presencia escénica que pocos tienen.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!