De 'Peter Pan' a la comedia romántica: Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood vuelven

Los protagonistas de la versión de Peter Pan de 2003, Sumpter y Hurd-Wood, se reúnen una vez más en una comedia romántica

Todos recordamos la versión de Peter Pan de 2003: un niño rubio, de ojos verdes, que se suspendía por los aires y vivía en el mundo de Nunca Jamás. Su compañera alada, Campanita, siempre lo acompañaba y, junto a los Niños Perdidos, formaban su propio club de aventuras.

La rutina era la misma hasta que, en una de sus travesuras persiguiendo a su sombra en el mundo real, Peter se encuentra con Wendy y sus dos hermanos menores. El cambio comienza cuando la joven viaja con él a Nunca Jamás y ambos enfrentan cientos de aventuras, hasta que los niños finalmente regresan a casa.

Muchos espectadores describieron esta adaptación como una de las mejores, no solo por su narrativa, sino también por el actor que encarnaba a Peter. Tal vez se convirtió en el 'crush' número uno de los 2000, y Wendy era ese amor con el que siempre lo relacionaban. En la película, esto queda demostrado con un beso final.

Como si la historia se hubiera congelado ahí, los actores que interpretaron a Wendy y Peter, Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood, desaparecieron por algunos años del lente. Más de 20 años después, estos nombres vuelven a resurgir, pues una nueva película protagonizada por ambos ya está en producción.

Detalles de la pelicula

Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood se reúnen nuevamente en la comedia romántica Strawberry Roan, marcando el regreso de ambos como protagonistas en este proyecto anunciado recientemente.

Pero, como si la actuación no fuera suficiente, Sumpter también asume el rol de director de la producción, basada en un guion inspirado en la historia real escrita por Courtney Paige y Julia Mulberry.

La película sigue a una pareja que invierte sus ahorros en crear un santuario de caballos en México. La esposa (Rachel Hurd-Wood) es amante de los animales, mientras que su esposo (Jeremy Sumpter) es un corredor de bolsa que arrastra varios fracasos.

Mientras enfrentan desafíos entre el amor y la ambición, descubren que la mayor recompensa no es el futuro que imaginaban, sino la confianza, el coraje y la conexión que reconstruyen en el camino. Ese es el mensaje central de la película.

Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood. Un antes y después. La república

La produccción

Los detalles sobre el resto del elenco aún no están definidos. Todavía se encuentran en proceso de selección para determinar quién dará vida a los demás personajes. Lo que sí está claro es el inicio del rodaje, previsto para 2026 en Nuevo México.

Esta producción ofrece una nueva perspectiva para las generaciones que crecieron viendo Peter Pan, mostrando una gran evolución entre los personajes que conocimos en 2003 y lo que veremos en pantalla cuando finalice el rodaje y la construcción de la película.

