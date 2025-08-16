Policía neutralizó a presunto delincuente armado en Quito tras persecución

La Policía Nacional logró neutralizar a un presunto delincuente la madrugada de este sábado 16 de agosto de 2025

Policía Nacional frustra un robo y neutraliza a un ciudadano en Quito.

La Policía Nacional del Ecuador, a través del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) del Distrito Calderón, logró neutralizar a un presunto delincuente la madrugada de este sábado 16 de agosto de 2025, en el norte de Quito, luego de una intensa persecución en medio de un intento de robo.

Según informó la institución, la alerta se generó a través del ECU 911, donde una víctima denunció que un sujeto había ingresado a su domicilio con fines delictivos. Inmediatamente, los uniformados se trasladaron al sitio y lograron ubicar al sospechoso, identificado como Roberto.

Persecución y enfrentamiento armado en Calderón

Al notar la presencia policial, el individuo emprendió la huida e invadió varias propiedades privadas. Durante la persecución, el hombre mostró un objeto con características similares a un arma de fuego y lo apuntó contra los policías.

Ante esta amenaza inminente, uno de los servidores policiales hizo uso legítimo de la fuerza, logrando neutralizar al antisocial y evitando que el hecho ponga en riesgo la integridad de los uniformados y de la comunidad.

En el lugar, los agentes levantaron como indicio un arma de fuego, la cual quedó bajo custodia para las investigaciones correspondientes.

Policía reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana

La Policía Nacional destacó que sus actuaciones se enmarcan en la ley y en el respeto a los derechos humanos, priorizando siempre la protección de la vida. La institución reiteró su compromiso inquebrantable de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en todos los distritos de la capital y del país.

