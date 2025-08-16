Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

policía captura a delincuente
Policía Nacional frustra un robo y neutraliza a un ciudadano en Quito.Cortesía

Policía neutralizó a presunto delincuente armado en Quito tras persecución

La Policía Nacional logró neutralizar a un presunto delincuente la madrugada de este sábado 16 de agosto de 2025

La Policía Nacional del Ecuador, a través del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) del Distrito Calderón, logró neutralizar a un presunto delincuente la madrugada de este sábado 16 de agosto de 2025, en el norte de Quito, luego de una intensa persecución en medio de un intento de robo.

Le invitamos a que lea: Fuerte sismo en Ecuador hoy, 16 de agosto de 2025: se sintió en Quito y otras zonas

Según informó la institución, la alerta se generó a través del ECU 911, donde una víctima denunció que un sujeto había ingresado a su domicilio con fines delictivos. Inmediatamente, los uniformados se trasladaron al sitio y lograron ubicar al sospechoso, identificado como Roberto.

Quito panorámica

Quito camina sin rumbo mientras el poder se debilita

Leer más

Persecución y enfrentamiento armado en Calderón

Al notar la presencia policial, el individuo emprendió la huida e invadió varias propiedades privadas. Durante la persecución, el hombre mostró un objeto con características similares a un arma de fuego y lo apuntó contra los policías.

Ante esta amenaza inminente, uno de los servidores policiales hizo uso legítimo de la fuerza, logrando neutralizar al antisocial y evitando que el hecho ponga en riesgo la integridad de los uniformados y de la comunidad.

En el lugar, los agentes levantaron como indicio un arma de fuego, la cual quedó bajo custodia para las investigaciones correspondientes.

RELACIONADAS

Policía reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana

La Policía Nacional destacó que sus actuaciones se enmarcan en la ley y en el respeto a los derechos humanos, priorizando siempre la protección de la vida. La institución reiteró su compromiso inquebrantable de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en todos los distritos de la capital y del país.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Comparativa de precios: ¿vale invertir en energía alternativa hoy en Ecuador?

  2. Policía neutralizó a presunto delincuente armado en Quito tras persecución

  3. Corte negó pedido para revertir suspensión de artículos de la Ley de Solidaridad

  4. Miller Bolaños: del escándalo a la condena de 8 meses, ¿está detenido el delantero?

  5. Miss Ecuador 2025: ¿Dónde ver hoy la gala de elección?

LO MÁS VISTO

  1. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  2. Ecuador ofrece 10 mil becas en Inteligencia Artificial: inscríbete aquí

  3. "No me llama, me manda terceros": Aguiñaga a Luisa González por falta de diálogo

  4. Fuerte sismo en Ecuador hoy, 16 de agosto de 2025: se sintió en Quito y otras zonas

  5. Historia del Parque de las Tripas: Del lugar de esparcimiento al foco de conflictos

Te recomendamos