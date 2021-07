Fernando Lara revive un tema de Pimpinela

Casi a inicios de año, el cantante ecuatoriano Fernando Lara dio un paso más a su carrera al formar una dupla de temas del recuerdo con Patricia García. Entre tantas melodías románticas escogieron un clásico de Pimpinela, Olvídame y pega la vuelta, que luego fue versionado por Jennifer López y Marc Anthony. “A Patricia la conozco muy bien, tiene su grupo de seguidores de Macará sin contar a quienes viven en Europa y Estados Unidos y pertenecen a esa región de la provincia de Loja, nos ha ido bien como dupla y la canción que mencionó nos quedó espectacular”.

Fernando afirma que al tema, que ya fue grabado, será respaldado por un vídeo que será presentado la próxima semana. Posteriormente lanzará La gloria de Dios, de corte cristiano

El también exparticipante de La Voz y Yo me llamo manifiesta que no ha descuidado su carrera de solista y de vocalista de Van Mozart, pero es el proyecto formado con Patricia que tiene mayor aceptación en diversas ciudades del país. “Estamos regresando de a poco y las actividades artísticas se reactivan, no dejo de hacer shows en homenaje a Luis Miguel, precisamente grabé Hasta que me olvides, pero también cuento con repertorio propio”.

El artista portovejense ganó notoriedad a raíz de su triunfo en Ecuador tiene talento. Amelia Andrade

La versatilidad vocal de Fernando Lara le permite interpretar todo tipo de géneros, desde balada romántica hasta ritmos tropicales. “He estado en seis programas de formato reality y me ha tocado hacer de todo, te puedo contar desde José José, Marco Antonio Solís y Roberto Carlos hasta Reik”.

De los diversos shows en los que ha intervenido, para él Ecuador tiene talento ocupa un lugar importante en su corazón. “Me di a conocer a nivel nacional, no solo gané sino que también fui designado el mejor padre del año”.

Comenta que como artista logró que las familias lo quieran mucho por el caso de su hija, quien tenía que operarse del corazón. “Fue un milagro de Dios que se haya salvado, conseguí lo imposible, traer a los mejores cardiólogos del mundo gracias a la ministra de salud de esa época, Carina Isabel Vance y se pudieron atender muchos niños”.

Agradece tener el don de cantar y saber llegar a la gente, teniendo siempre a Dios como su norte. El ecuatoriano también intervendrá en la producción de Telemundo, Celópata, que pronto será vista en Netflix.