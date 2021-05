Miguel Ángel González: "No soy el Mr. Burns de Los Simpson"

Amante de la lectura, del cine y de correr, así es el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien en su primer encuentro con EXPRESIONES respondió sin titubeos a El Cuestionario.

¿Por qué le dicen Mickey?

Así me dicen desde pequeño. La única persona que siempre me ha llamado Miguel Ángel ha sido mi abuela. Es curioso porque me presento siempre ante las personas con mi nombre, pero me terminan llamando Mickey, ya estoy acostumbrado.

¿Tiene más de Mickey Mouse o de Speedy Gonzales?

(Risas) Soy rápido como Speedy Gonzales y trato de dar alegría como Mickey Mouse.

¿Y cuándo corre rápido?

Cuando hago ejercicio. Camino y corro para estar saludable.

¿Usted ve Los Simpson?

No soy fanático, pero claro que los he visto.

¿Se identifica con Bart, Homero o Mr. Burns?

Esa pregunta está difícil (risas). Con ninguno, pero si me dices que escoja alguno, puede ser Bart.

¿Por qué asocian a los presidentes de las cámaras como Mr. Burns?

Eso era antes, ahora somos más juveniles, de hecho los dos últimos presidentes hemos sido de las cuatro décadas, en otra época tenían de 50 para arriba.

Desde muy chico Miguel Ángel toca la guitarra y tiene alma bohemia. Jimmy Negrete

¿De qué se provee de lunes a domingo para que funcione en su vida diaria?

De mi familia, de mi esposa Sandra. Mis tres hijos, Miguel Ángel, Amelia y Agustín son una alegría enorme, a veces me sacan de casillas (sonríe), pero siempre son un insumo que motiva, inspira y da ganas de seguirse esforzando y darles todo lo que uno pueda.

¿Es cierto que de no haber sido economista estaría jugando fútbol en Europa?

Tengo que decirlo con humildad, pero yo jugaba muy bien fútbol. Era 10, armador del equipo, dominaba la pierna derecha, la izquierda, gambeteaba y chileneaba, pude haber sido un grande pero en mi época ser jugador de fútbol no era el camino. Lo que nos decían nuestros padres (y estaba bien) era que había que estudiar. Luego me lesioné y nunca fue lo mismo.

¿Si usted fuese un producto cómo se recomendaría?

Dependiendo de qué, producto comestible, de moda...

¿Y usted cómo se ve?

Como un libro quizá. Entretenido, profundo, variado, con historia, que dejaría algunos mensajes importantes para la vida de alguien.

"Si no puedes ser un buen poeta, concéntrate en hacer un buen poema".

¿Apto para todo público?

Totalmente.

¿Y si fuese un producto alimenticio por quién le gustaría ser consumido?

(Risas) Por mi esposa.

¿Cuál sería su eslogan?

Me coges en frío. Pero podría ser una de mis frases favoritas ‘el necio dice lo que piensa y el sabio piensa lo que dice’.

Es amante de la lectura motivacional desde la década del 90. Jimmy Negrete

Si usted fuese inmortal y sabiendo que nunca será castigado, ¿qué pecado cometería?

Eso está fuera de mis límites, el pecado es un acto en contra de la razón y si uno peca se hace daño a sí mismo.

Obviemos el pecado, ¿qué cosas haría sin temor a ser castigado?

Las cosas que me gustan hacer, viajar, comer y yo como bastante. Disfrutar la comida es uno de mis pasatiempos más importantes y preferidos.

¿Es de los que va al supermercado escoge los productos y economiza?

No voy hace tiempo, pero me encantaba ir con mi esposa, era un relax, me gusta ver qué productos han salido, las novedades, comparar los precios y comprar lo que se me pueda antojar en ese momento.

”Soy amigo de Pablo Arosemena desde tercer grado. Fui a la Cámara de Comercio de Guayaquil por él. Estudiamos juntos el colegio y la universidad. Soy padrino de uno de sus hijos”.

¿Qué nunca falta en su mesa?

El aceite de oliva.

¿Y otro alimento imprescindible?

La sal, los jugos de frutas, soy superarrocero, me gusta el arroz con menestra, puré, mariscos, chaulafán.

Miguel Ángel se ejercita todas las mañanas y afirma correr tan rápido como Sppedy Gonzales. Jimmy Negrete

¿Cuál es su jugo favorito?

Soy de frutas tropicales, sandía, melón, papaya, maracuyá...

¿Con quién se tomaría un jugo de papaya, con Jorge Yunda o Cynthia Viteri?

(Risas) Con los dos, le transmitiría mis mensajes y lo que pienso, siempre he sido de aportar.

¿Qué le borra la sonrisa?

La mentira, el abuso, la injusticia son cosas que no soporto, me borra la sonrisa y mucho más.

“Si generas debes contribuir, y el que más genera más contribuye. No hacerlo es un comportamiento antiético”.

¿Qué más le gustaría presidir aparte de la Cámara de Comercio?

Vamos paso por paso, es cierto que tengo el bichito de hacer cosas que trasciendan para bien, lograr un ambiente positivo.

¿Y si Guillermo Lasso lo hubiese llamado para un ministerio?

Hubiera dicho que no. Mi compromiso ahora es con la Cámara, pero le deseo el mayor de los éxitos. Si en algún momento trabajase para un gobierno sería en alguno con el que compagine mis ideas y estemos alineados.

Junto a su esposa Sandra y sus tres hijos, la familia para él es su mayor proveedora. Cortesía

“Como en toda profesión, también hay malos empresarios y evasores de impuestos. Esas personas deberían hacer lo correcto. Las autoridades están ahí para controlar. Sí pienso que la carga tributaria debe bajar porque mientras aumente eso incentiva la evasión de impuestos, por otro lado el dinero de los contribuyentes debe ser bien empleado”.