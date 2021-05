Tábata Gálvez: "Yo también vendo y arraso"

Desde fines de los años 80, Tábata Gálvez se ha mantenido en el candelero, principalmente por sus trabajos actorales. Desde sus comienzos en De la vida real o Tal para cual, pasando por Solteros sin compromiso hasta llegar a El combo amarillo, La Trinity y más recientemente Juntos y revueltos, esta artista siempre ha dado la talla frente a cualquier personaje que le ha tocado interpretar.

Sin embargo, su vida no ha estado exenta de polémica, sus comentarios incendiarios incomodan a más de uno.

Tábata asume un nuevo reto como presentadora, junto a Mayra Jaime, de un espacio de noticias de farándula llamado Agárrate, que se transmite por el canal digital Telepremier.

Su frontalidad, acompañada de picante sarcasmo, ha salpicado en los últimos días a Andrea Bucaram, Érika Vélez y Gineth Moreno. EXPRESIONES conversó con la actriz acerca de esta faceta que ha vuelto a levantar polvareda.

Mayra Jaime y Tábata Galvez conducen juntas el programa Agárrate. Cortesía

UNA MUJER DE AVANZADA

Así es como ella se define al hablar de los embates que se le han presentado en el camino y supo enfrentar. “Soy de lucha, no de las que espera sentada a que le llueva café. En pandemia si Carolina Jaume vendía agua, yo vendía bollos, porque yo también vendo (risas). Me divierte mucho hacer farándula, me apasiona investigar, indagar y encender el fuego hasta en las hogueras que están totalmente apagadas. Las reacciones que consigo en los demás quiere decir que hago o por lo menos intento hacer las cosas bien. Esto es como ser la antagonista de la novela, y lo disfruto”.

"Intento ser la mejor en lo que hago, si vendo bollos o pongo en escena un personaje de Shakespeare o el de una prostituta. Ahora como presentadora de farándula créeme que seré la mejor".