Jorge Heredia: "Yo seré prefecto del Guayas"

Tras su salida de El club de la mañana (RTS) hace un año, Jorge Heredia regresa a la pantalla chica con el programa Soy el mejor (TC) siendo uno de los participantes que más ha demostrado su habilidad para el baile.

Un año ausente de la televisión, en el que no estuvo con los brazos cruzados.

Trabajé un tiempo en la Gobernación del Guayas, en el departamento de Comunicación. Posteriormente, en diciembre, surgió la propuesta de TC para ser parte de Soy el mejor. Seguir en la televisión te mantiene vigente para lo que quieras sacar como extra, es una vitrina. Ahora construyo un resto bar que quiero arrancar en El Empalme que contará con un rooftop.

¿Un hombre de medios 100 por ciento?

No me cierro a ninguna propuesta dentro de la comunicación. Me preparé para esto. Tengo una maestría de Desarrollo y Proyectos Multimedia, además estoy en el sexto semestre de Derecho que es mi segunda carrera, también he montado una agencia de consultoría para redes sociales. La corriente siempre me lleva a la comunicación.

¿Qué otras cosas lo arrastran en esta vida?

Me apasiona la moda, tengo mi propia marca de ropa que nació mientras estuve en RTS, la gente siempre me preguntaba dónde me vestía y ahí nació la idea. Ahora mi tienda es online. Me gustan los colores y armar outfits.

Entre sus otros propósitos también estar ser alcalde de El Empalme. Gerardo Menoscal

¿Qué no hace tan bien?

No me ha ido bien en el amor, aunque lo hago bien (risas). Algo debe fallar por ahí. Mira, me he dedicado tanto a la familia y a mi carrera que me descuidé en esa parte de mi vida, pero es otra de las cosas que tampoco me quita el sueño.

¿Y qué cosas sí le quitan el sueño?

Proponerme algo que no pueda alcanzar. Soy de los que cuando acepta algo, toma el toro por los cuernos y le pone los cinco sentidos.

Del chico reality que estuvo en Combate hace 11 años, ¿qué desechó y qué mantuvo?

Soy más tolerante, más paciente, deseché el ser tan visceral. Adquirí el conocimiento para elevar mi voz de protesta y sustentar una posición. Aprendí que todo en la vida pasa por algo y lleva un aprendizaje.

Aunque ha bajado las revoluciones todavía sigue siendo un adicto al trabajo. Gerardo Menoscal

¿Cómo ha manejado el hecho de ser conocido y estar expuesto?

Creo en la libertad de expresión, pero también en el respeto. Aquí las personas no se ofenden mientras no te metas con ellas, pero si las tocas ahí no les gusta aunque sean las mismas que te ofenden. Hay que ser más empáticos. Mientras hice farándula, me mantuve en una posición neutral sin emitir un juicio de valor o señalar con el dedo. Hay familias que están detrás de uno y no he tenido reparos en ubicar a la gente cuando ha sido necesario.

Se ha manejado bien entonces...

No he sido de armar escándalos ni shows para estar vigente. Quiero que la gente me conozca por mi trabajo y por mi forma de ser y estoy consciente de que no le gusto a todos, pero si te lanzan un ataque, está en ti permitirlo, dependiendo de quien venga.

¿Siguen en pie la política?

Totalmente en pie. Yo seré prefecto del Guayas y alcalde de El Empalme. Por eso empecé a prepararme en Derecho, estoy a punto de entrar a una segunda maestría en Marketing Político. Quiero entrar a cambiar el sistema, marcar una diferencia. La gente buena debe hacerlo.

“Del nuevo proyecto que preparo solo puedo decir que ‘volvemos con todo’. Estoy súper feliz estrenar esta faceta en mi vida”.

“Mis mejores amigos son pocos y no están en la televisión, pero sí tengo buenos compañeros con los que me reúno”.