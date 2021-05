Nino Touma: "Tengo el ego suficiente para soportarme y fastidiar a otros"

El diseñador ecuatoriano Nino Touma comparte su manifiesto con EXPRESIONES en la nueva entrega de Tengo que decirlo.

1 “Después de darme cuenta con todo lo que ha pasado en la moda nacional y saber que llevo la delantera, muchos diseñadores que quizás tengan más dinero que yo o hayan viajado a más países del mundo que yo, no compiten conmigo en todo lo que sembré en el país”.

2 “Ser presentado como el diseñador del Ecuador en los medios de comunicación, para mí ya es un compromiso y por eso adquirí una responsabilidad y decidí darle a la gente lo que quiere y necesita”.

Valerie Villalva: "No conozco la palabra depresión" Leer más

3 “Yo no veo a la moda como el sueño de la alta costura o llegar a París. La moda es la identidad que le das a tu producto dentro de una tendencia que ya existe; lo transmites con tu esencia y el público decide si lo digiere o no. Y en mi caso lo he hecho muy bien con el ‘fast fashion’ y el ‘ready to wear’”.

“Los verdaderos diseñadores hablaremos de moda en Ecuador cuando tengamos una plataforma gubernamental que nos muestre al mundo”.

4 “En colecciones cápsula puedo hacer hasta cincuenta al año y de esa manera vendo los números que quiero”.

5 “Hace cinco años me vi inmerso en una depresión terrible y devastadora que pudo acabarme en un segundo. Me costó salir. Descubrí robos, traiciones y daños. Estaba rodeado de hipócritas, conocí el mundo real”.

Nino invita a cualquier diseñador del país a debatir con él. Juan Faustos

6 “Hace poco más de un año tenía mi lanzamiento listo y días antes de presentarlo, nos encerraron por la pandemia. Perdí mi última inversión económica. De vivir en un departamento espectacular, me cambié a una suite pequeña. Posteriormente muere mi mamá, así llamaba a mi abuela, fue la mujer que me crio”.

María Gabriela Castro: "Con mis ojos no quiero matar ni seducir" Leer más

7 “Soy una persona transparente, por eso no oculto que me quedé sin recursos el año pasado. Detrás de cada fracaso o error siempre queda un aprendizaje, algo divino. No me da miedo decir lo que soy y cómo soy”.

8 “En el duro proceso que viví el último año solo estuvieron tres amigos, no hubo alguien más. De los dos mil contactos que tengo en mi teléfono, solo ellos aparecieron”.

"Como diseñador únicamente respeto a Carlos Molina porque ha hecho su carrera afuera. Allá es donde las papas queman”.

9 “Ahora tengo un marcador rojo en el que escribo en un papel ‘no tengo’. No es ser egoísta, simplemente estoy consciente de que en el momento en que te sientes solo, no existe nadie”.

10 “No me gusta involucrar a mi familia en nada, yo vivo mis procesos solo. Las terapias han sido mías, me agarré de la muerte de mi madre para adquirir fortaleza. Ella no quería verme así, mi mamá biológica tampoco. Con ella estamos en un proceso de descubrirnos y conocernos”.

El creativo indica que su tiempo es dinero, por lo que con él nada es gratis. Juan Faustos

11 “Luego de la muerte de mi padre (el 2 de enero) empezaron a ocurrir cosas maravillosas, las marcas empezaron a llamarme, soy imagen de muchas en eCommerce”.

12 “He arrancado con mi colección nueva, que se llama Naturalmente vivos. Tengo que celebrar la vida. Presentaré entre fines de este mes e inicios de junio mi desfile 20/21 para festejar mis dos décadas de carrera. Será transmitido vía streaming”.

13 “Sigo con mi revista, que ahora es bimensual, y estoy en proyectos ‘home decor’ en casas y hoteles. Preparo mi décimo perfume, la línea de zapatos de mujer y he iniciado la línea para hombres con shorts que llevarán impresiones de 20 artistas del mundo”.

“Las mujeres que nos han representado a nivel mundial son muy pocas, el resto ni siquiera existe y mi tiempo es dinero”.

14 “Pararse en las calles 10 de Agosto y Pío Montúfar, en el Mercado Central o en Sauces 9 y que la gente te pida una foto o te abrace, te produce la misma sensación que cuando llegas al aeropuerto de Miami, al de San José de Costa Rica o al de Lima y te reconocen. Es increíble que te paren en la calle, eso no tiene precio”.

Vero Ruiz del Vizo: "Enamórate de todo lo que te haga mejor persona" Leer más

15 “Tengo el suficiente ego para soportarme y causar fastidio en las demás personas. He aprendido a decir no, a dar precios sin miedo y a ser mucho más cerrado y exclusivo en cuanto a mis cosas”.

16 “Me importa un huevo y tres cubetas más al lado lo que pueda decir o pensar la gente de mí, pero reconozco que he bajado mucho las revoluciones”.

17 “He escogido con quién pelear. Solo me robaría el sueño hacerlo con alguien del nivel de Rosanna Queirolo para arriba”.

18 “No quiero que me involucren con gente de la televisión, no soy de ese medio. Hay figuras de pantalla a las que adoro con el alma, pero esa tela se rompe cada vez más. Son personas que te pintan una vida maravillosa o te venden un cuento, pero la realidad es otra”.

Roberto Ayala: "No sé lo que es volar con 'brownies', mis vuelos son comprobados" Leer más

19 “Detesto prestar casas para hacer un evento o una fiesta o publicar mis fotos. Estos personajes de la televisión tienen una vida que no llega ni al 10 % de la mía. Trabajo y lucho para comprar mis cosas, jamás me ha vestido alguien”.

20 “Yo no hago canjes, estoy en una etapa de mi vida en la que comercializo y eso es distinto. Yo hago contratos firmados en blanco y negro y trabajo muy duro para eso. Yo tengo mi precio, todo lo que ves en mí tiene un presupuesto. No hago nada gratis”.

“Me admiro a mí. Tengo un retrato en mi casa que cuando me levanto lo veo y digo: ‘Eres un pobre y triste desgraciado que lo ha logrado todo en esta vida’”.

21 “Mi público es multitarget, he hecho de todo. Empecé como profesor de cheerleaders y como diseñador he llegado a estar en televisión, radio y prensa escrita”.

22 “No hubiera podido salir de una crisis si no hubiese tenido la escuela de maquila y de desarrollo en serie que me enseñó Jackie Moncayo, cuyos zapatos son tallados en pan de oro. Ella es mi ángel.

23“Invito a cualquier diseñador a debatir conmigo. No tienen ni la cuarta parte de mis conocimientos”.*No admira a ningún diseñador. “Me admiro a mí. Tengo un retrato en mi casa que cuando me levanto lo veo y digo: ‘Eres un pobre y triste desgraciado que lo ha logrado todo en esta vida’”