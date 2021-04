María Gabriela Castro: "Con mis ojos no quiero matar ni seducir"

La comunicadora María Gabriela Castro (TC) compartió su manifiesto Tengo que decirlo con EXPRESIONES en el que dejó claro que odia los números, pierde la paciencia con facilidad, no tolera la mediocridad y en alguna ocasión se le salieron las pestañas postizas al aire.

1 “Tengo fobia absoluta a las arañas. Cuando me siento ansiosa, como chocolate” .

2 “Lo primero que me llevaría en caso de un incendio sería mi pequeña mochila en la que guardo de todo”.

3 “En el último año aprendí muchísimo a valorar más la salud, mi familia, la tranquilidad del hogar. No soy una persona que le guste salir, pero sentí aún más la calidez de estar en casa. Valorar pequeñas cosas como tener a alguien que te espere y te reciba, en mi caso, mi mamá. Preservar mi trabajo y mi salud son bendiciones muy grandes”.

4 “Todos los días aprendemos algo. El que no lo hace, empieza a morir de alguna manera. A nivel social, la irresponsabilidad de las personas es indolente e ingrata para nuestros médicos. Esa burbuja del ‘a mí no me va pasar’ es el mayor error en esta pandemia. Como sociedad nos falta empatía”.

La comunicadora se define como una profesional muy estricta a la hora de trabajar. Miguel Canales

5 “Hoy tengo la habilidad de adaptarme. Trabajar desde casa fue un gran reto. El periodismo está en las calles. Ahí están las historias, pero había que ajustarse a las circunstancias: editar en casa y en un celular, aprender más herramientas tecnológicas para hacer periodismo móvil, casi que instalar un miniestudio”.

6 “Quisiera sentar frente a frente a Cynthia Viteri y a Jimmy Jairala. En dos años, veremos qué partido se lleva la alcaldía de Guayaquil”.

7 “Como dupla fue una muy grata experiencia conducir con Andrés Jungbluth Voz y Voto. Pienso que más que el personaje, importa el profesionalismo con que se exprese en pantalla y la calidad humana”.

8 “Confieso que me gano ciertos problemas cuando incomodo a los poderes”.

9 “Con mis ojos no quiero matar, peor aún seducir (risas), sin embargo mi mirada es muy expresiva, demasiado. No lo puedo negar”.

Su lema de vida es “De rodillas ante Dios y de pie ante el mundo”. Miguel Canales

10 “A nivel internacional admiro a Patricia Janiot. Su firmeza al momento de entrevistar y la espontaneidad para dar alguna noticia. Ella conversa con su televidente. En nuestro país, María Cecilia Largacha. Nunca he tenido la oportunidad de conocerla, pero sigo su carrera desde pequeña. Para mí es la mejor contando historias”.

11 “La única vez que me pidieron usar pestañas al dar noticias me las pusieron y se desprendieron al aire. No las tolero. Eso ha sido lo más vergonzoso que me ha pasado en la televisión”.

12 “Soy una mujer de fe, fuerte, salir de la zona de confort me enfrentó a mis miedos, tomar retos. Sé lo que quiero y lo que no quiero para mi vida. Pienso no solamente en planes profesionales, sino también personales. La vida te sorprende y no todo se planea”.

“Quiero todo para ya. Soy muy intensa con mi trabajo, pero cuando llego a casa, un libro, Netflix y a dormir”.



María Gabriela admira por igual a Patricia Janiot y a María Cecilia Largacha. Miguel Canales

13 “Siempre odié los números. Aunque en el colegio no sacaba malas calificaciones porque me esforzaba mucho, sí sufrí bastante”.

14 “Pierdo la paciencia con la mediocridad. Detesto eso. Y es algo que reafirmé con el tiempo. Dirijo la emisión dominical que presento hace tres años. Tengo un pequeño equipo a cargo el fin de semana que es muy dedicado. La palabra ‘mediocre’ no existe para ellos”.

15 “Lo primero que haré cuando termine la cuarentena y esté vacunada será tomar unas vacaciones. No lo hago hace más de tres años”.