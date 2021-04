César Morales: "Me han confundido con Sebastián Yatra"

El médico cuencano César Morales (30) no se queda quieto cuando algo llama su atención o despierta en él una pasión. EXPRESIONES conversó con el galeno, quien también se desempeña como cantante, bombero y modelo ocasional. A fines de este año representará al país en el certamen Mister International, de la organización Mr. Worlwide que se llevará a cabo en Filipinas.

¿Cómo halló el camino, la oportunidad y el tiempo para desarrollar todas sus facetas?

La verdad es que no he buscado nada, cuando lo haces idealizas y te llevas decepciones porque no se dan como esperas. Todo ha llegado a mi vida solito. Lo que ha sido innato en mí es explorar cosas nuevas.

¿Y con la carrera de Medicina fue igual?

Ahí si hubo vocación, la medicina es altruista.

¿Con qué no negocia como médico?

No negocio con la deshonestidad, de ahí no hay nada que no diga que no se pueda solucionar. Todo se lo hace desde el amor.

Antes de Mister International fue propuesto para el evento Mr. Ecuador USA. Gerardo Menoscal

Ya suena como baladista romántico, ¿qué tal esto del canto?

Empecé hace año y medio. Resultó curioso, porque estaba en una actividad como bombero y un tío me sugirió que debía hacer algo con mi voz porque canto muy bien en las reuniones familiares. Él invirtió en mí, nos fuimos a Estados Unidos.

¿Y entonces?

Decidí lanzarme, renuncié al trabajo. No sabía nada de la industria, siempre he sido autodidacta. Llegué a tocar en un restaurante en Queens (Nueva York) y de lo que no tenía nada planificado llegué a tener 14 shows. Conocí a un guitarrista de Romeo Santos y al percusionista de Marc Anthony quienes me acompañaron la última noche y más de una persona me dijo que cantar era lo que debía hacer el resto de mi vida.

¿Es cierto que lo han confundido con Sebastián Yatra?

Seguramente por el pelo (risas). Hay una anécdota: una vez me confundieron con él en un hotel, me seguía una masa de gente y no sabía por qué. Resulta que él estaba hospedado en el mismo lugar. Después subí a la terraza y empecé a saludar a todos (risas).

¿Qué tal fácil o difícil ha sido combinar la medicina con el canto?

Yo soy médico por vocación y cantante por pasión. La medicina cumple con su labor altruista y también es el vehículo con el que financio mi música. Cuando estoy en un escenario interpretando canciones y acompañado de mis músicos se me olvida todo. Ese es mi espacio y mi lugar, no hay nada más que eso.

César se considera médico por vocación y cantante por pasión. Gerardo Menoscal

¿Es cierto que fue descubierto como ‘Mister’ gracias a Instagram?

Si, me contactó Jaime Solano, de Mr. Ecuador Worldwide. Hace dos años me propuso participar en el certamen Mr. Ecuador USA, pero por cuestión de estudios no pude continuar, después hubo otro acercamiento e hice una audición virtual. Llegué a conocer a Jaime y es una persona muy respetuosa al igual que la organización. Al principio tenía recelo de los concursos masculinos, son poco conocidos, además de estereotipados.

¿A qué se refiere con estereotipados?

Está el estereotipo de que todas las personas que entran a estos certámenes son homosexuales o tienen que acostarse con el organizador para llegar a algo y cosas así. Es lo que mucha gente me dijo, pero mi experiencia ha sido distinta. El propósito de esta competencia es que se conozca Ecuador en el mundo, se exponga y se visualice. A estas alturas funciona mi instinto a la hora de diferenciar lo que es una propuesta seria y profesional de la que no lo es.

"Posaría desnudo para una revista siempre y cuando este sea artístico"

¿Y como buen bombero ha apagado el fuego de alguien o se lo han apagado?

Las dos cosas como diría el Chavo (risas).

¿A qué famosa se lo apagaría de una?

Dua Lipa. Es mi crush. Amo a esa mujer. Es preciosa.

¿Satisfecho de todo lo que tiene ahora?

Totalmente. A veces la gente vive en un espacio pero en otro tiempo y eso es no existir. A mí me gusta vivir el momento, disfrutar de lo que ocurre en ese instante a mi alrededor. Si voy a pensar en qué haré mañana o más tarde, no estaría existiendo. Valoro el hoy, estar saludable, esta entrevista y oportunidad de que me vean y poder compartir lo que soy. Eso me hace feliz.