BIG, el nuevo bar de Quito para amantes de la coctelería

BIG es el bar que llegó al barrio de La Floresta a mover la escena local con coctelería clásica y creativa

La escena nocturna en Quito ha empezado a tomar un rumbo muy interesante gracias a propuestas como BIG, que llegan a elevar y darle más dinamismo a las noches de la capital. Este “gran” bar, como hace referencia su nombre, tiene una oferta descomplicada pero muy bien ejecutada, que abarca coctelería de autor por Sarah Ruiz, platos pequeños y deliciosos por el chef Felipe Salas y su equipo, en un ambiente moderno y sin pretensiones. En pocas palabras, se puede definir como un bar de barrio, pero con mucha originalidad e identidad.

Sarah empezó su carrera muy joven, trabajando en la industria de restaurantes en Estados Unidos y, desde ahí, creció su pasión por la coctelería. Años después, y luego de ganar mucha experiencia en San Francisco, Washington D. C. y México, llegó a vivir a Ecuador en 2021, donde lideró la barra del bar Juliana, en el centro de Guayaquil.

En 2024, decidió abrir BIG, un espacio propio donde combina sabores clásicos con una mezcla de ingredientes locales o de influencia extranjera, siempre con la mirada puesta en el equilibrio y la combinación oportuna para lograr balance.

“La idea y el concepto de BIG era precisamente no encasillarnos en un concepto, más bien ser un bar de barrio al que siempre quieras ir a tomar y picar algo, un lugar amigable donde te sientas cómodo”.

Una apuesta que, sin duda, le tomó meses de trabajo, pero que se ve reflejada en los detalles del bar, en la creatividad de su coctelería, en la música que ambienta el lugar y en su decoración.

La propuesta de la barra y la carta

Uno de los tragos más populares es la Guayabera, elaborado con guayaba, gin, agua de coco, cardamomo verde y limón. Sin duda, cada noche sirven decenas de este cóctel. Otro de los más pedidos es el Kingston Negroni, una mezcla de ron 12 años, coco campari, café y cream sherry.

Algunos de los bites preferidos de la carta son el paté con queso camembert y mermelada de mortiño, y la Big Burger tipo smash con queso cheddar y salsa shak.

Además de los cócteles, en su menú incluyen una propuesta de destilados, vinos y cervezas para completar su concepto. Ya sea para ir con amigos, con pareja o a un after office, la idea de BIG es ofrecer un servicio enfocado en la hospitalidad para convertirse en el bar del barrio al que siempre quieras regresar.

