Fabián Fariña: "No busco transgredir, sino divertir"

Hace 31 años llegó a Ecuador este excombatiente de la guerra de Las Malvinas, un joven argentino cargado de ilusiones que, con el pasar del tiempo, no solo echó raíces en este país, sino que aportó con su ingenio y talento al mundo del entretenimiento guayaco.

Fabián Fariña es un showman completo: ha destacado como cantante, bailarín, productor, presentador y animador. Tras estar ausente por algún tiempo de los medios el año pasado, en pleno pico del coronavirus, estrenó por YouTube el programa Que levante la mano, un espacio en el que sus invitados, entre copas de vino, asado y bromas, van confesando y revelando secretos. La idea gustó a los directivos de TC y es así que desde marzo la producción de Fariña se transmite por este canal los sábados a las 23:30.

“Es una idea que nació para divertir en medio de la pandemia. Muy a mi estilo. Ahora en la televisión sigo con la misma línea de respeto al espectador y respeto al invitado, que tire buena onda y que se hable de cosas lindas por lo menos en una hora”, afirma.

El concepto de Que levante la mano es que se exponga el lado humano de quienes asisten a la cita pactada con el anfitrión. “Hay emociones, lágrimas, confesiones. Se ha cambiado algo del formato. Ahora es más dinámico por cuestiones de tiempo en la tele. He añadido segmentos nuevos como Ronda de tragos. Acá se come y se cena de verdad y hay momentos picantones. Yo conozco a la mayoría. Y a quien no, pues me toca investigar”.

En esta nueva etapa se dirige a un público con criterio formado. Han acudido invitados como Scarlett Córdova, Jorge Luis del Hierro, David Reinoso, Marcela Ruete, Danilo Rosero, el Chino Moreira, Tomás Delgado, Mauricio Altamirano, entre otros.

“Estamos gestionando que esté Guillermo Lasso con nosotros antes de que asuma la Presidencia. Mi objetivo es someter al invitado al escrutinio público y que muestre ese lado oculto, sacarlo de la zona de confort. Acá todo es irreverente, informal, contestan preguntas que nunca antes les hicieron”.

Eso no es todo. Entre sus proyectos hay un segmento para la revista matinal De casa en casa y un programa exclusivo de autos para GolTV.