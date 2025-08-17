Consulta Popular de Daniel Noboa tiene su primer opositor: ¿Qué dice el FUT?

Una de las resoluciones de la convención de los trabajadores y organizaciones sociales tiene que ver con la Consulta Popular

El 16 de agosto de 2025 de realizó en Quito la convención de trabajadores y organizaciones sociales.

La consulta popular del presidente Daniel Noboa, prevista para diciembre de 2025, ya tiene su primer opositor. Tras la Convención de Trabajadores y Organizaciones Sociales, una de las resoluciones adoptadas fue oponerse a esa iniciativa del Gobierno.

Durante la mañana y tarde del 16 de agosto de 2025, organizaciones agrupadas en torno al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se reunieron en Quito para definir acciones frente a las leyes impulsadas por el Gobierno Nacional y que actualmente están en discusión en la Corte Constitucional.

La principal resolución fue convocar a una movilización nacional para el próximo 11 de septiembre de 2025. A esto se suma el pedido de que tanto la salud como la educación sean declaradas en emergencia.

¿La posición de las organizaciones sociales ante la consulta popular?

La propuesta para convocar a los ciudadanos a una nueva consulta popular está en marcha. El presidente Daniel Noboa envió cuatro preguntas a la Corte Constitucional para su control, con el fin de modificar la Constitución vía enmienda. Otra pregunta fue ingresada como parte de dicha consulta, relacionada con la habilitación de casinos en hoteles de cinco estrellas.

Finalmente, hay dos preguntas que ya superaron su tratamiento en la Asamblea Nacional al ser reformas parciales a la Constitución. Así, las siete interrogantes anunciadas por Noboa en una publicación en redes sociales el 5 de agosto de 2025 están en proceso de convertirse en el cuestionario de un nuevo proceso electoral.

En ese escenario, los gremios de trabajadores y organizaciones sociales ya han manifestado su postura frente a la eventual convocatoria. Para las organizaciones reunidas en torno al FUT, una de sus consignas será “oponerse decididamente a la consulta popular convocada para ocultar la ineficiencia y la corrupción”. Así se estableció en la resolución número 12 tras la convención del 16 de agosto de 2025.

#ATENCION

🚩Resoluciones aprobadas en la Convención Nacional – 16 de agosto de 2025 pic.twitter.com/bbCVTPGoxT — Frente Unitario de Trabajadores (@FUT_ofcial) August 16, 2025

En el documento que resultó de la convención se lee: “Decimos no a la consulta mentirosa de Noboa; los recursos deben destinarse a hospitales, medicinas y alimentación”.

