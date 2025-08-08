Expreso
Los dueños de la salud
Campaña de expectativa de Los dueños de la salud, investigación de EXPRESO disponible desde el 12 de agosto.Expreso

EXPRESO anuncia investigación sobre millonario negocio de las derivaciones del IESS

La investigación de EXPRESO revelará concentraciones millonarias, citas ‘fantasma’ y médicos convertidos en empresarios

Más de 8.000 millones de dólares han salido de las arcas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para pagar a clínicas y hospitales privados entre 2013 y 2025. Quince representantes concentraron casi la mitad de ese dinero. Tras las cifras, hay historias de pacientes que esperan meses —e incluso años— por una cirugía, citas ‘fantasma’ generadas por la manipulación del sistema, médicos que trabajaron en el IESS o en el Ministerio de Salud Pública y que hoy son prósperos empresarios del sector privado, y redes de parentesco que manejan contratos millonarios.

El próximo 12 de agosto, Diario EXPRESO iniciará la publicación de la investigación exclusiva 'Los dueños de la salud', una investigación que destapa cómo el negocio de la atención médica se ha convertido en una fuente de enriquecimiento para pocos, mientras miles de afiliados y jubilados continúan atrapados en salas de espera.

¿Cómo leer 'Los dueños de la salud'?

La serie estará disponible tanto en la edición impresa como en el portal digital www.expreso.ec, y expondrá los nombres, las conexiones y los mecanismos detrás de un sistema que, en lugar de garantizar atención oportuna, alimenta intereses privados.

"Tu salud, su negocio", es la premisa de esta investigación que promete revelar los entramados que afectan a la salud pública y al bolsillo de millones de ecuatorianos.

