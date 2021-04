Carlos Scavone: "En Soy el mejor me la estoy gozando con mucho flow"

Mucho antes de darse a conocer a nivel nacional con su personaje de Max en la serie 3 familias, ya Carlos Scavone había hecho ruido como guitarrista de la banda Droz (la de los temas de Barcelona). Ahora vuelve a hacer bulla pero como uno de los participantes de Soy el mejor, el programa estelar de TC. EXPRESIONES conversó con el artista, quien está feliz de competir en este nuevo reto, explorando su faceta de bailarín.

¿A qué se debió su ausencia de la televisión por más de un año?

No quería que se me encasille con el personaje de Max. Sentía que las dos o tres propuestas que me llegaron eran similares a las de mi papel en 3 familias. Me rajo hace seis años estudiando actuación para seguir en lo mismo, no. Sé que puedo dar más y también le quise dar un respiro al público, que vea caras nuevas. Si siempre estás en la pantalla, la gente se aburre y te quemas.

¿Entonces en qué estuvo volcado todo este tiempo ?

Soy ingeniero civil y me había asociado a una constructora que manejamos tres amigos. Durante seis años nunca me había metido de lleno a mi carrera. Coincidió con un proyecto en el que me había negado a participar en Ecuavisa, antes de que estallara la pandemia. Y anteriormente a la propuesta de TC había otra producción muy buena con Alejandro Lalaleo, el de Enchufe TV, en la que estaba casi de protagonista, pero se quedó en stand by, pero surgió Soy el mejor y aquí estoy.

Ha sido una revelación verlo como bailarín...

(Sonríe). Mi mánager de Colombia me decía que un actor debe saber bailar, actuar, cantar y tocar un instrumento. Tenía bases en todo, pero bailando era un asco (risas). Era mi oportunidad para aprender, salir de la zona de confort y decir sí puedo. Me sirvió mucho hacer teatro.

Y bailar en un escenario es otra cosa.

No te voy a mentir. En el primer show que hice me dio un ataque de ansiedad junto antes de entrar. Faltaban cinco minutos, venía luego un corte comercial, me di la vuelta y le indiqué a mi productor Christian Rodríguez que era ahora o nunca y me presenté, creando un personaje... es algo que valoro mucho, el equipo del programa es superhumano, abierto y consciente. Cuando terminé, se me acercó Maqui (Christian Maquilón) y me dijo lo bien que estuve. Era tal la adrenalina que ni me acordaba lo que había hecho.

Carlos Scavone evoca a Fred Astaire en el clásico de Hollywood, Sombrero de copa. Gerardo Menoscal

¿Cuál ha sido el ritmo que más le ha costado?

El chachachá que me salió pésimo, no lo disfruté, no daba pie con bola. No quería hacer show, sino demostrar que puedo bailar. Pero el de reguetón (previsto para ayer) sin duda será el mejor, me la estoy gozando con mucho flow.

Entonces no se va a rendir...

Lo he pensado, pero soy muy perfeccionista y exigente conmigo mismo y no me gusta hacer las cosas mal. Pero la gente que me apoya y la causa social son la motivación para continuar. Nunca me he rendido, sea como sea he llegado.

"Hay gente que se esmera más por ver feliz al resto que a uno mismo y es lo que me pasa. La mayoría de veces procuro darle un abrazo a alguien que está llorando, cuando yo soy el que lo necesita y llora por dentro"

¿Siente que se ha desprendido de Max el de 3 familias?

Le he cambiado el chip de forma radical. Antes de Soy el mejor, en la calle, cinco de diez personas me llamaban Max, ahora son más los que me dicen Carlos y es algo que se siente bacán. Para mí el papel que interpreté en 3 familias es muy querido, pero lo veo como un hijo que se fue de viaje.

¿Cómo va su proyección internacional?

Lo que más hago son audiciones para diversas producciones, he ‘casteado’ para proyectos en inglés, una vez quedé como extra del extra y ahí surgió el dilema de quedarme en Colombia seis meses con una paga que no me cubría ni para el taxi. Era autosustentarme, lo hubiera hecho pero no siendo extra del extra del extra a quien nadie verá. Ese tiempo prefiero trabajarlo e invertirlo en mí.

Carlos compagina su participación en Soy el mejor con su profesión de ingeniero civil. Gerardo Menoscal

¿Qué ritmo le pondría a su vida?

Puede ser desde Frank Sinatra hasta un hardcore punk, así de extremos. Algo heavy.

¿Su vida es una locura?

Sí, llena de matices, muy bonita.

¿Cómo va su corazón?

Bien, soy como Ted Mosby, el de How I met your mother, me enamoro y si no es como me imaginaba, ahí lo dejo. Yo fluyo y me doy por entero y eso no cambiará. Ya tengo 29 años y si pasa, quiero que sea en serio, pero estoy tranquilo por ese lado.

“Lucho contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. He buscado ayuda profesional y la he obtenido. No siempre tus amigos, por más buenos que sean, tienen una receta médica, tampoco son científicos”