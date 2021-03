Evelyn Vanessa Calderón: "He intentado ser bochinchera y no me sale"

Mucho se ha hablado en redes sociales de que la figura de Evelyn Vanessa Calderón cada vez tiene menos protagonismo en el programa En contacto, quien este año incorporó a su staff a Dora West y José Urrutia. Conversamos con La Coqueta del Cerro para conocer su respuesta y despejar dudas en torno a su presencia en el matinal de Ecuavisa.

¿A quiénes llamó hipócritas hace poco en tu cuenta de Instagram?

Hay ciertas páginas de farándula que hablan mal y publican cosas feas, pero están las personas que me defienden y son muchas. Debo agradecer el cariño y apoyo de la gente hacia mí.

¿Y cómo toma esos comentarios?

Yo veo solo el titular y si es algo que no me agrada, no leo el contenido. No doy oídos a chismes, prefiero no saber. Valoro mi tranquilidad y mi salud emocional. No tiene sentido dar cabida a algo que me dañe o enferme.

Aunque ya aclaró el incidente con José Urrutia de que la detuvo en el set o no le dio la flor en el Día de la Mujer o no apareció en la foto que recuerda a Efraín, la gente sigue hablando de eso.

José no tiene nada que ver, lo que ocurrió en el set fue cuestión del apuntador. Y lo de las flores, él se las entregó a las presentadoras del programa, que son Dora y Gaby, yo soy reportera.

¿Tiene clara la película y el rol que desempeñas entonces?

Totalmente, no tengo por qué estar resentida, cero rencor con mis compañeros.

La reportera afirma que su proyecto más inmediato es su marca de ropa. Gerardo Menoscal

¿Pero no le gustaría ser copresentadora algún día?

Claro que sí, pero todo en su momento y ese día llegará.

¿Pero no considera que ya pasaron ocho años para demostrar que tiene esa capacidad?

Dios sabrá cuándo me pondrá ahí y los productores también.

¿Entonces no es el momento?

Considero que no. Quiero ser presentadora pero no necesariamente de farándula. Es algo que no me hace sentir tan cómoda. Me agrada el mundo del espectáculo pero no los temas de infidelidad, peleas, escándalos, eso me incomoda al ciento por ciento.

Es algo que evita entonces hablar cuando está en el set.

(Risas) Yo siempre hablo bien de todo el mundo.

¿No será por esa razón que aún no es presentadora?

Quizá, de pronto no tengo esa suspicacia o malicia. Si a mí no me gusta que hablen de mí, ¿por qué debo hablar yo de los demás? No me quiero enfocar en farándula. En Entre flashes comento del mundo del cine pero cero polémicas, así no llevo mi vida. Fíjate en Úrsula Strenge, ¿cuándo la viste en conflictos? Quiero que le gente me vea como a ella o como a Tania Tinoco. Prefiero seguir de reportera antes que hacer algo que no va conmigo. Yo veo a futuro.

Evelyn toma como referente a Ursula Strenge, quien ha estado alejada de escándalos. Gerardo Menoscal

¿Y cómo la ve la gente?

Como una mujer alejada de controversias, que no es bochinchera. No depende de mí, he intentando y no me sale (risas).

¿En En contacto se ha negado a hacer algo que va contra sus convicciones?

Un par de veces y precisamente por cuidar mi imagen. Soy coqueta y risueña, pero no cizañera. La clave para que la gente te quiera es mostrarte tal como eres.

¿De qué manera ha sobrellevado a algún compañero o compañera con quien no hay química?

Conversando. Me acerco y si ya no se puede, pues lo ignoro, pero no doy pie a conflictos. Yo sigo adelante y sin mala onda.

¿Cómo va ese romance con Juan Rescalvo, asistente técnico de Emelec?

Muy bien, salimos algo más de dos meses. Nos conocimos por Instagram. Me escribió hace un año, pero no hice caso, volvió a hacerlo en diciembre y, bueno, ya estaba lista para salir con alguien. Estoy contenta, tomando las cosas con tranquilidad, viviendo el día a día sin hacer tantos planes. Publico muy poco de la relación en las redes sociales.

¿Y cómo se porta don Juan?

Me enganchó porque es un hombre muy atento y caballero. Aclaro que soy barcelonista pero emelecista de corazón (risas).

¿Qué me dice de su marca?

Falta poco para lanzar Coqueta Style, será ropa en líneas básicas. Nada glamurosa, sino común como yo, prendas para la vida cotidiana e ideadas para la mujer sensual y sexy.

¿Ya constituyó su equipo?

Voy a trabajar con mi tía, quien es muy buena en la confección. Todo va de a poco y venderé por redes. Estoy feliz.

“Mientras no agredas ni ofendas a los demás, puedes sentirte en la libertad de hacer lo que te dé la gana”.



“No tengo pensamientos ni actitudes machistas ni feministas, pero el hombre que está conmigo debe respetar mi espacio y darme confianza. El sometimiento fatiga”.