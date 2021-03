Danilo Carrera: "Tengo hambre de sueños y de comerme al mundo"

“Solo me falta un hijo”, dice entre risas Danilo Carrera cuando comenta que a sus 32 años ya plantó un árbol y escribió un libro. Precisamente ese es uno de los motivos por los que el actor llegó esta semana a Guayaquil, su ciudad natal, para el lanzamiento de su primera publicación, Cuando nadie me ve.

El artista, que ha participado en varias producciones de Televisa, terminó de grabar Quererlo todo, la telenovela mexicana en la que compartió el protagónico con su expareja Michelle Renaud.

Danilo se mostró abierto, franco y espontáneo de principio a fin durante su encuentro con EXPRESIONES.

Como niño con juguete nuevo, reveló que no es la primera vez que escribe un libro, pero no contaba con conocimientos de redacción, continuidad y estructura gramatical. “Acabo de concluir un diplomado en cine y televisión en México. Fui el mejor de la clase (sonríe). No fue fácil, mientras lo hice grabé dos telenovelas y en época de pandemia. Me conecté en Zoom. Hay que echarle ganas y sacrificarse”.

Respecto a Cuando nadie me ve, explicó que es una novela romántica dirigida a todo público, fácil de digerir. “Hay conversaciones para llevarla a la pantalla, veremos qué pasa. Lo que interesa más es hacerlo con los guiones que escribo para cine”, asegura.

Para producir y actuar está listo. En cuanto a dirigir, sostiene que le falta adquirir conocimientos, pero que no dudaría en hacerlo.

TODAVÍA AMA A MICHELLE RENAUD

Danilo confesó que sigue enamorado de su expareja Michelle Renaud. Cortesía

“Soy muy intenso en todo y he amado tanto. Con Michelle viví momentos mágicos, visitamos maravillas del mundo. Viajamos, hemos crecido juntos y maduramos. Sería tonto borrar todo eso. Estoy llevando un luto, por eso no salgo con nadie ni lo tengo pensado. Como ella lo dijo en otra entrevista, ‘espero que Danilo cuide mi corazón’. Y sí, se lo cuidaré. Espero que sí haya un reencuentro” .

Para quienes no conocen la historia, la pareja se conoció en 2018 en una sesión de fotos en Estados Unidos y ese mismo año protagonizaron juntos la telenovela Hijas de la Luna. Su historia de amor comenzó en junio de 2019 y concluyó a principios de este año por tener intereses de vida contrapuestos.

ARMAR UN EQUIPO CON LO MEJOR DE ECUADOR

Quererlo todo fue la telenovela de Televisa cuya grabación empezó en agosto del año pasado y concluyó el mes anterior. “Una historia en la que hubo caballos y mucha naturaleza, la gente respiró aire fresco a través de la pantalla luego de tanto tiempo. Sigue su transmisión en México y en Estados Unidos”.

Comenta que no fue fácil trabajar en el mayor pico de la pandemia y ver morir a dos compañeros por COVID-19. “Tomamos en cuenta todos los protocolos y medidas de bioseguridad, pero siempre estarás expuesto, nunca sabrás si te contagiarás o no. Es algo triste, pero al final debes seguir, la vida no para”.

En la actualidad, hasta que surja un nuevo llamado de Televisa, permanecerá en Ecuador promocionando el libro, creando estrategias para sus proyectos fílmicos y, principalmente, trabajando en armar un equipo con la gente más importante del cine y la televisión del país “Sumar a la empresa privada y la pública. Si esto sale, mi base de trabajo sería acá. Es posible hacer buenas películas con el mejor talento del país”.

El Cortijo sirvió de locación para nuestro encuentro con el actor ecuatoriano. Gerardo Menoscal

Ante el cuestionamiento de por qué se ha hablado por mucho tiempo de que nuestro país cuenta con todos los recursos para hacer grandes producciones y todo queda en palabras, el artista guayaquileño dice: “No estaba Danilo Carrera. Hay que tener un líder y quiero ser yo. Quiero que conozcan Ecuador a través de nuestras historias. Es mi plan de negocios para finales de este año. Sería muy tonto no lograrlo”.

¿Pero qué pasaría si en el camino aparece una producción por la que tendría que abandonar esta aspiración? “Lo puedo hacer sin problema. Te habla alguien que grabó en pandemia y al mismo tiempo le dedicaba tiempo a su novia, hablaba con su mamá, estudiaba un diplomado, jugaba fútbol y dormía cinco horas al día. Todo se puede, tengo hambre de sueños y comerme el mundo, quiero cumplirlo”.

Enfatiza que a su edad ha vivido lo que muchos han tardado en lograr. “He viajado por el mundo, he rodado cintas, ganado premios internacionales, (aparecido en) portadas de revistas, el alcalde de Nueva York me he dado las llaves y he querido a las mujeres y he sido correspondido. Pero quiero más”.