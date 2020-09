Danilo Carrera: "Soy un hombre de caballo, pelota y puñete"

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, EXPRESIONES invitó al actor ecuatoriano, radicado en México a que comparta su manifiesto para el que no tuvo filtros.

1.“Es una bendición y hay que estar agradecido con Dios por tener trabajo en medio de una pandemia que ha afectado la economía de todos”.

2 “Trabajar con la pareja es una oportunidad que muy pocas personas tienen. No solo lo experimento, sino también lo disfruto muchísimo, volver a ser cómplices al igual que lo hicimos hace dos años cuando éramos amigos en el set”.

3 “Con Michelle (Renaud) tratamos de llevar el barco a buen puerto. Somos los líderes de este equipo que hace una telenovela dentro de una época muy complicada”.

4 “Hay personajes que te marcan. En mi caso el que interpreté en La doble vida de Estela Carrillo pudo haberme encasillado como el villano norteño, pero no fue así. Cada personaje que encarno lo hago diferente, trabajo mucho en eso y observo lo que hicieron otros colegas cuando tuvieron un rol parecido”.

5 “No soy de los actores que lleva el personaje a la casa. Hay una técnica hindú de actuación milenaria con la que entras a diferentes caminos al momento de aplicarla, respiración, postura y sonido. Irrumpes y sales de la emoción rápido y así te desconectas. Me divierto mientras estoy en el foro y dicen acción”.

6 “Como líder de un equipo es una responsabilidad cuando tienes nombres como Eugenia Cauduro, Alexis Ayala y Alejandro Tommasi. Son personas con quienes trabajé antes y suman a este proyecto. Ante ellos cualquier actor se sentiría chiquito, al contrario, me siento grande aprendiendo de ellos. Tengo la bendición de decir que soy amigo de Alexis y de Eugenia. Son profesionales dentro del set y grandes seres humanos fuera de él, estoy muy contento”.

Danilo y Michelle protagonizan una historia de amor dentro y fuera de la pantalla. Instagram

7 “A mí me contactaron de Ecuavisa para protagonizar Sí se puede. Conozco a Jaime Iván (Kaviedes) y su historia me gusta mucho. Una de mis metas es trabajar en mi país, así que cuando me llamaron les dije que aceptaba, siempre y cuando sea el productor ejecutivo del proyecto, pues no quería que se descuidara la fotografía, el tiro de cámaras, la dirección ni la producción”.

8 “Recuerdo las caras de los directivos, no les gustó lo que escucharon. No querían a nadie más, lo supe en ese momento y después de eso no hubo otro contacto”.

9 “Tenía todas las ganas de actuar en Ecuador y lo quiero lograr algún día, pero los productores ejecutivos de este proyecto (Sí se puede) son unos mediocres al igual que la dirección. No les gusta trabajar en equipo ni se dejan ayudar. Ahí están los resultados. Destaco y aplaudo muchísimo el trabajo de mis colegas actores a quienes echaron a los leones”.

10 “En 2018 se me abrieron las puertas para entrenar en el equipo de reserva de Barcelona. No era ninguna estrategia, no lo publiqué en ningún lado y no quise que la gente se enterara. Era un proceso personal demostrarme a mí mismo que podía jugar en primera división”.

11 “Acepté la realidad de que no podía estar en el mejor equipo del país, el más grande, con los mejores jugadores, así que encontré una oportunidad en Fuerza Amarilla. Fue un sacrificio muy grande debutar luego en primera. Tuve únicamente que entrenar y dormir, alejarme de mi familia y cualquier distracción. El 29 de abril de 2019 es un día que nunca olvidaré”.

El guayaquileño enfatiza que su paso por Fuerza Amarilla no fue marketing. Cortesía

12 “Con Michelle (Renaud) tenemos un año de relación y ya conocemos varios países y continentes, vamos por más. Nos encanta viajar”.

13 “Saludo a toda la gente de Ecuador, quiero que sepa que la tengo presente. Cada vez que tengo una escena pienso en los 18 millones de ecuatorianos y para mí es un placer llevar ese peso en los hombros. Quiero que más actores ecuatorianos vengan a México, aquí estoy para ellos”.

14 “Si alguien viene a México que me traiga pan de yuca y atún (risas). Aguardiente no, porque no tomo”.

MATEO SANTOS EN QUERERLO TODO

Las grabaciones de Quererlo todo empezaron hace un mes. La historia se desarrolla en el campo y tiene como protagonistas a Danilo Carrera y Michelle Renaud. El reparto lo completan Alexis Ayala, Víctor González, Alejandro Tommasi, Sara Corrales y Scarlett Gruber. “Mi personaje en este nueva producción de Televisa es el de un hombre de campo que monta a caballo y sueña con tener un criadero de pura sangre. Tengo escenas de riesgo y voy al rescate de alguna gente. Me encanta montar y Mateo Santos se parece mucho a mí porque soy un hombre de caballo, pelota y puñete (risas). Se pasa peleando por defender a quienes más puede, es alguien frontal, con carácter fuerte. No tiene miedo a nada y sus principios y valores están muy bien puestos”.