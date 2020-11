Iván Ontaneda: "Soy dinamita pura"

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador es también conocido empresario vinculado al mundo del cacao y el café. Pero fuera del ámbito laboral, gremial e industrial, es el ‘hombre divertido’ que Wilfrido Vargas describe en su popular tema de corte tropical. Hiperactivo, informal, chispeante y concentrado es como se mostró Iván Ontaneda de principio a fin frente a El Cuestionario.

¿Es cierto que empezó muy pequeño a trabajar?

Vengo de una familia emprendedora y agroindustrial. Soy la tercera generación de una estirpe que ha trabajado toda su vida en el café y en el cacao. Casualmente ayer veía un video de mi padre, quien falleció hace dos años.

Arrancó su negocio a los 9 años...

Sí. Compré unas revistas, mis padres me las financiaron y yo se las alquilaba a mis amigos. Me pagaban en sucres y podía recapitalizar el negocio.

Y así aprendió a trabajar.

Desde pequeño aprendí que en la vida uno puede conseguir lo que se quiera con mucha imaginación, pero también con mucho trabajo.

¿Es cierto que cargaba sacos de café?

Sí, mi infancia se desarrolló en medio del comercio. Mi familia es de origen lojano, de donde se origina el mejor café del Ecuador y del mundo, quizá. Jugaba entre sacos y fue una experiencia bonita.

Me llamó la atención su coeficiente intelectual. A los 5 años, usted ya sabía sumar, restar, multiplicar y dividir...

¡Wow! (risas), qué buen trabajo de investigación.

Además fue escolta y abanderado... páseme un poquito.

Me encanta aprender, leer, conversar, tengo cosas positivas y las que no lo son tanto, pero me gusta reconocer cuando me equivoco y meto las cuatro patas. Eso pasa cuando eres humano y tomas decisiones. Yo las tomo permanentemente y cada vez son mejores.

César Rohon, el quiteño más guayaco de la Asamblea Leer más

Pero me dicen que no es tan bueno al momento de jugar pelota en el Torremar, con el equipo Manchester. Usted es más boquillero.

(Risas) Lo que pasa es que para jugar fútbol en el colegio Torremar tienes que ser de todo, boquillero, meter la pierna, pero me encanta jugar fútbol y es una de mis pasiones.

¿Su mejor cosecha hasta aquí?

Mis tres hijos, es una oportunidad la que se te presenta cuando eres padre. Son semillas que luego germinan y puedes formarlas, regarlas y abonarlas hasta que empiecen a dar sus frutos.

Se casó peladito...

Bastante joven, fue un amor loco que continúa hasta hoy.

Y hablando de amores a lo 'Café con aroma de mujer', ¿Viviana (su esposa) siempre fue su gaviota?

Vivi siempre fue mi gaviota y yo soy el Iván del café (risas).

¿Si usted fuese un producto de exportación cuál sería?

El cacao definitivamente. Es algo que me identifica mucho, por lo que representa, por lo que es y transmite su sabor.

¿Qué cosas lo ponen como agua para chocolate?

Buena pregunta. Emelec, soy muy azul.

¿Con quién está pendiente una tacita de café?

Quizá me gustaría tomármela con mi hijo Iván, quien no está aquí en Ecuador y lo extraño.

¿Alguna vez se sintió el ‘gran cacao’?

Pues sí. La autoestima no tiene nada que ver con el falso orgullo. El amor propio es bueno para la gente. Cuando partes de algo real, es bueno que la gente te lo diga pero si me lo preguntas, claro que sí, a quién no se le han ido los pies de la tierra. Lo importante es reconocerlo y volver a aterrizar.

Ana Galarza: "En la Asamblea hay romances clandestinos" Leer más

Aparte de ser impulsivo, decidido y arriesgado, quienes lo conocen dicen que usted es pura vida.

Soy dinamita, energía, TNT. No me gusta estar al 100 % sino al 120 % y eso lo transmito. Le pongo mucha pasión a los desafíos. Nunca le he dicho no a nada, si no sé, aprendo en el camino. Ser osado me ha llevado a enfrentar muchos retos.

¿Pero sí controla sus impulsos?

Eso va mejor. Mi mamá decía siempre ‘cuenta hasta diez’, ahora lo hago hasta cinco. Ya puede estar tranquila (sonríe).

Es tan pilas que siendo zurdo escribe con la derecha.

Soy zurdo para patear, 10 en la cancha y aparte de eso escribo con la derecha, juego tenis con la mano izquierda.

Entonces patea con la izquierda...

Pateo con la izquierda.

Pero fútbol, aclaremos.

Obvio, aclaremos eso (risas), solo en el fútbol. Juego en toda cancha, en la que me pongan, yo juego.

Lourdes Tibán: "A estas alturas vivir sin cachos es como un jardín sin flores" Leer más

¿Qué otras cosas hace con la izquierda?

Me rasuro, me cepillo los dientes, me peino con la derecha. Creo que soy ambidiestro.

¿Es cierto que su personaje favorito es Batman?

Así es.

El mismo de Guillermo Lasso...

No sé qué habrá respondido él, en todo caso yo soy El Caballero de la Noche, no se diga más.

Hay que preguntarle a Viviana.

Pregúntele (risas).

Si bien tiene claros sus conceptos, afirma que cuando se equivoca, admite su error. Gerardo Menoscal.

Ping-Pong

¿La mejor cosecha? Mis tres hijos.

¿Qué lo enciende? Ir a Olón, es mi refugio.

¿Cuándo grita? Cuando voy al estadio. Tengo mi suite pero me gusta ir a la barra a contagiar a la hinchada. Ese soy yo. Me gusta sudar y compartir.

¿Lo más difícil de ser ministro? No ser político.

Usted tiene familiares artistas también, ¿cuál es su habilidad? Yo canto pésimo, pero canto.

¿Y baila? Bailo ruso, bailo tango, lo que tú me pongas. Soy osado para hacer las cosas.

Frases sueltas

”No la he tenido fácil en esta vida, como todo negocio he tenido mis subidas y bajadas”.

Guillermo Lasso: "En el banco soy Bruno Díaz y en CREO, Batman" Leer más

“Mi primera empresa la tuve a los 20 años, una de las más importantes del país. Más que los números, para mí es importante saber a cuántas personas involucré a lo largo de tres décadas trabajando”.

“Mi padre me enseñó no solo a trabajar, sino a tratar bien a quienes trabajan conmigo. Fluir y ser natural es uno de los secretos para crecer en la vida”.

“Soy ministro circunstancial, porque mi ADN es la de empresario. Vivo de los negocios, pero este cargo ha sido muy importante para aprender. Ha sido mi mejor maestría para no ver solo el metro cuadrado”.

“No descarto seguir en la función pública, pero me gustaría tomar otros desafíos. Hice una pausa con mi familia, mucho tiempo fuera de casa y de mis negocios”.

Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Gianella Muñoz. Locación: Luxva Hotel Boutique (IG@luxvahotel). Catering: Central 593 (IG@restaurantecentral593).