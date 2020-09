Guillermo Lasso: "En el banco soy Bruno Díaz y en CREO, Batman"

El encuentro con un afable, sonriente y sereno Guillermo Lasso se extendió por cerca de 30 minutos en los que el banquero hizo un recuento de su vida y despejó todas nuestras interrogantes exponiendo sus diversas facetas como hombre, esposo, empresario y padre de familia.

Usted dice que estrecha y nunca corta lazos, pero lo hizo con Jaime Nebot y luego los cosió.

Bueno.... sí, pero sé coserlos muy bien.

¿Qué piensa de haber puesto de moda el "ya que chu..."?

La frase no es mía, lo que hice fue leer un sticker pegado en varios taxis de Guayaquil que decían ‘vota por Álvaro Noboa... ya que chu...’. Entonces en un Zoom dije que había que votar con responsabilidad y no por el ‘ya que...’, lo que hice fue parafrasear. Y fue tendencia en Twitter por tres días.

¿Por qué alguna gente ve al banquero como un cuco?

Son estereotipos que se forman en torno no solo a un banquero, sino del periodista, el médico y el futbolista. Hay una foto mía estereotipada del banquero en su escritorio con saco y corbata, frío, parecería que nunca tuvo ni papá ni mamá ni pasado, cuando he tenido una vida dura en la que tuve que subir una pendiente en un ángulo de 90 grados. Dejé la administración del banco en 2012 para dedicarme ciento por ciento al servicio público.

¿Su vida sería un biopic para Netflix?

No creo que sea tan atractiva mi vida, pero si se diera el caso ¿por qué no? y el título sería Un luchador.

Si escogiera una canción de amor para su esposa María de Lourdes, ¿cuál sería?

Despacito, pero la versión de Érika Ender con Roberto Carlos, una canción prohibida para que la escuchen mis nietos (risas).

¿Qué recuerdos tiene de León?

Los mejores. Tenía un buen humor, era muy divertido. Pude despedirme a través de un manuscrito que se lo hice llegar con Jaime Nebot.

¿Cuánto cuesta la libra de arroz?

(Risas) Sabía que me ibas a preguntar eso. Bueno, depende donde lo compres. Si es en una tienda, en el mercado Central o en el supermercado, pero el arroz flor es el de mejor calidad y no te contestaré el precio, no te voy a mentir.

Durante todo el encuentro hizo gala de su buen sentido del humor. Miguel Canales

PING-PONG

¿Kamasutra o sexo tántrico?

(Risas) Le respondo con una carcajada.

¿Lourdes Tibán o Yaku Pérez?

Lourdes Tibán, muy simpática.

¿Una Coca Cola con whisky se tomaría con Jaime Nebot o con Henry Kronfle?

Con ambos y con Jaime me la he tomado varias veces.

¿Batman o Superman?

Batman. Cuando estoy en el banco les digo que soy Bruno Díaz y en la oficina de CREO les digo que aquí está Batman”.

¿Un litro de leche o una libra de arroz?

Me gusta mucho el arroz y más el cocolón.

¿Mariela Viteri o Marián Sabaté?

Mariela Viteri, a Marián no la conozco.

Aunque toma cerveza, su bebida favorita es Coca Cola light con whisky. Miguel Canales

ONCE COSAS QUE NO SABÍA DE ÉL

1.De joven viajaba todos los fines de semana de Quito a Playas en su camioneta Datsun 1000. Salía a las 05:00 y llegaba a las 16:00 para estar con María de Lourdes Alcívar (su esposa). “En aquella época usaba crema de cacao en los labios, pues quedaban irritados por tantos besos (risas)”.

2. Es temático con el orden. Sus camisas, pantalones y medias están clasificadas por colores.

3. Afirma haber superado el trastorno obsesivo compulsivo de evitar pisar las líneas del suelo como el personaje de Jack Nicholson en Mejor... imposible (1997).

4. Cuando alguien anda en su escritorio, deja una nota en la que solicita que no vuelvan a tocar los lápices con la punta sacada. Conforme los usa, los va cambiando.

5. Sus platos predilectos son la zanahoria rallada con limón y sal y el cocolón con huevo frito y carne apanada.

6. Siempre come en el mismo restaurante hasta que se harta.

7. Se emociona cuando habla de su nieta Lulita, quien es muy famosa en las redes sociales.

8. No es bueno para cantar ni bailar, “pero muero por la salsa de Gilberto Santa Rosa, lo hemos ido a ver varias veces con María de Lourdes”.

9.Sus cantantes son José José y Shakira.

10. Su guatita favorita la come donde Lucio (no Gutiérrez).

11. Consume farándula nacional. Ahora está pendiente del estado de salud de Sofía Caiche.

"En la vida podrás tomar algunas curvas, pero es el camino recto el que a largo plazo te lleva al éxito"