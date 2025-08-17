Expreso
PLAN SALUD
Hospital Teodoro Maldonado Carbo
El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en el sur de Guayaquil.FRANCISCO FLORES

La CNA cuestiona reciente archivo de denuncia sobre pagos millonarios del IESS

La organización de la sociedad civil presentó denuncia hace seis años sobre convenios de pagos en hospitales del seguro

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este 17 de agosto de 2025 que la Fiscalía del Guayas desestimó una investigación presentada hace seis años, relacionada con millonarios pagos realizados en los hospitales del IESS en Guayaquil.

Según la CNA, en 2018 los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos desembolsaron 137 millones de dólares a través de 244 convenios de pago que beneficiaron a 40 proveedores de insumos médicos. La organización advirtió en su momento que esta figura legal debía ser usada solo de forma excepcional, pero en la práctica se convirtió en un mecanismo para direccionar recursos.

Un golpe a la lucha contra la corrupción

La fiscal Paola Pico solicitó el archivo de la denuncia, una decisión que la CNA calificó como un nuevo golpe a la lucha contra la corrupción en el sector público. “La impunidad corroe al país”, señaló el comunicado difundido este domingo.

Aunque este caso específico se remonta a 2018 y fue investigado por la CNA, el tema se suma a una larga lista de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos en el sistema de salud del IESS. Como contexto, diario EXPRESO publicó recientemente la investigación “Los dueños de la salud”, que reveló cómo entre 2013 y 2025 el Instituto destinó más de 8.000 millones de dólares a clínicas y hospitales privados a través de un sistema de derivaciones médicas marcado por la falta de controles, contratos opacos y pagos sin respaldo.

