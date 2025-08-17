Luisa González anuncia carnetización para fortalecer la militancia de la RC

La iniciativa se enmarca en fortalecer su identidad partidaria y mejorar la articulación territorial

Luisa González anunció el inicio del proceso de carnetización para los militantes de su organización política.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), Luisa González, anunció el inicio del proceso de carnetización para los militantes de su organización política. La medida, según indicó, responde a una demanda histórica de las bases del movimiento y busca consolidar su estructura interna.

(Te invitamos a leer: Marcela Aguiñaga aclara que no está con ADN y lanza críticas a Luisa González)

“Desde la Presidencia de la @RC5Oficial hemos empezado el proceso de carnetización para nuestra militancia. Un pedido de años que se hace realidad”, expresó González a través de su cuenta de X. Añadió que el objetivo es avanzar “juntos, organizados y trabajando por nuestro Proyecto de Patria con toda la fe y esperanza de construir días mejores para todos”.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del movimiento por fortalecer su identidad partidaria y mejorar la articulación territorial de sus simpatizantes, en un contexto político marcado por la reorganización de fuerzas tras los últimos procesos electorales.

Polémica al interior del partido Revolución Ciudadana

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, despejó dudas sobre su pertenencia política en una entrevista este viernes 15 de agosto de 2025 con el medio digital Los Outsiders, al afirmar categóricamente que no forma parte de ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa.

(Te puede interesar: Marcela Aguiñaga dice que hay ingratos en la RC: "A veces me planteo si estoy de más")

"La RC ha dejado de reflejar valores y principios": Carlos Vargas tras su expulsión Leer más

“No estoy con ADN”, aseguró Aguiñaga, quien ha sido considerada una figura importante dentro de la RC y que en los últimos meses ha sido cuestionada sobre si aún forma parte de la organización política que la acogió —entonces Alianza País— en marzo de 2007, cuando asumió como ministra de Ambiente en el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Aguiñaga recordó su historia en la Revolución Ciudadana (RC) enfatizando que ha permanecido “resistiendo” incluso cuando otros “decidieron huir” o “negaron a Rafael Correa”. Acto seguido, la exasambleísta reconoció un fuerte malestar interno: "No tenemos un espacio de diálogo con nuestro movimiento. Llega la autoridad del movimiento, se reúne con todos menos con las autoridades locales. No se nos pregunta cuál es nuestra opinión del territorio, dónde están las debilidades, qué debería hacer", cuestionó.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ